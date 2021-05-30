بن شرادة: الحل الأمثل لخلاف الانتخابات في اعتماد وثيقة دستورية لمدة دورة واحدة وغرفتين للبرلمان

أكد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” سعد بن شرادة، اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي عقده ملتقى الحوار السياسي شهد انقساما حول عملية الانتخاب في انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف بن شرادة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الفريق الأول يخشى انتخاب الرئيس بشكل مباشر، لما يمكن أن يترتب عليه من وجهة نظره بشأن عدم تسليم السلطة.

وأوضح أن الفريق الثاني يرى أن الخلافات القائمة بين الأجسام المنتخبة عقدت الأزمة على مدار السنوات الماضية وأن الانتخاب المباشر هو الأصلح لحل الأزمة، معتبرا أن “الطريقة المثلى”، تتمثل في اعتماد وثيقة دستورية، واعتمادها لمدة دورة انتخابية واحدة، على أن تجرى فيها انتخابات مباشرة من الشعب، وغرفتين للبرلمان، وكذلك اعتماد دستور مؤقت لدورة واحدة.

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