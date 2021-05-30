الدبيبة يرحب بدور جزائري في قيادة المصالحة الليبية

اعتبر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات له عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر، إن الجزائر يمكنها قيادة المصالحة في ليبيا.

وأوضح الدبيبة أن الجزائر “لم تتدخل في الشأن الليبي خلال السنوات العشر الماضية”، وأن “ليبيا تنظر للجزائر كأخ أكبر”. مؤكدا “أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب”

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن “الدبيبة طلب من الرئيس تبون المشاركة في المصالحة الوطنية الليبية؛ لأن الجزائر مؤهلة أن تقود وتدعم المصالحة الليبية-الليبية”.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده مستمرة “في دعم المصالحة الوطنية بليبيا” مستعدّة “لفتح المجال الجوي واستئناف الرحلات من وإلى ليبيا وفتح المنافد البرية (مغلقة من العام 2014)”.