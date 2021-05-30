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العلاقي: مؤتمر المحامين يعتبر تأخير تعيين المناصب السيادية واعتماد الميزانية عرقلة للانتخابات

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي أن المؤتمر العام لنقابة المحامين، بقيادة عبد الرؤوف قنبيج يهيب بمجلسي “النواب والدولة” الانتهاء من تعيين المناصب السيادية، واعتماد الميزانية، لاسيما أن التأخير ينعكس سلبا على انتخابات نهاية العام.

وقال العلاقي، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، إن المؤتمر العام للمحامين أبدى أسفه لتراجع مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وساعد على ذلك عدم إنفاذ القانون، وتعمد الإفلات من العقاب، وانقسام مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعدم تشكيل مجلس أنظاره رغم انتهاء ولاية المجلس في 2014م.

وأضاف أن كل هذه العوامل جعلت من المجلس الوطني مؤسسة عاجزة عن تقديم الإضافة في قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان التي يفترض أنه الأمين عليها والتنبيه لأية مخالفات قد تحدث وساهم مجلس النواب بتجاهله للمجلس في للوصول إلى هذه النتيجة المؤسفة.

وأوضح أن المؤتمر العام للمحامين سجل أسفه على التناقض التشريعي بين مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”، مطالبا المجلسين برفع التناقض التشريعي الذي أربك القضاء، متابعا أن نقابة المحامين تضع نفسها تحت طلب المجلسين للمساهمة في رفع ذلك التناقض، كما تتضامن مع مجلس القضاء في سبيل تأكيد استقلاله.

وأشار إلى تسجيل مؤتمر النقابة أسفه بعدم قبول المحامين كأعضاء في الهيئات القضائية، ويهيب بمجلس القضاء إلى تدارك هذا الأمر.

ودعا مؤتمر المحامين، بحسب العلاقي، مجلس النقابة إلى تشكيل لجنة تدرس العوار الذي لحق بالقانون رقم 3 لسنة 2015م بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • العلاقى محانى من نوعية حسن صبانخ الذى مثله الفنان عادل امام الذى كان يلفق الادلة وببيع ضميره اما المحامى الشريف الذى يقول الحق وليس قول الزور مثل هذا العلاقى
    فاى تشابك ياحمار بين مجلس الدولة ومجلس النواب لو طبقنا القانون والدستور نجد ان مجلس المشرى يتصور انه اعلى من الدولة رغم انه مدلس ومجلس وهمى لااصل له فى الاعلان الدستورى وهو من مخلفات الصخيرات ساقط منذ 2017 طبقا لبند فى الاتفاق يحدد مدة صلاحية الاتفاق بعامين تنتهى فى 2017 ويستشهد المشرى فى تداخله على البند 15 فى اتفاق الصخيرات ويتجاهل بند اخر فى الاتفاق بجعله منتهى الصلاحية

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