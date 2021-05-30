العلاقي: مؤتمر المحامين يعتبر تأخير تعيين المناصب السيادية واعتماد الميزانية عرقلة للانتخابات

أكد وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي أن المؤتمر العام لنقابة المحامين، بقيادة عبد الرؤوف قنبيج يهيب بمجلسي “النواب والدولة” الانتهاء من تعيين المناصب السيادية، واعتماد الميزانية، لاسيما أن التأخير ينعكس سلبا على انتخابات نهاية العام.

وقال العلاقي، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، إن المؤتمر العام للمحامين أبدى أسفه لتراجع مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وساعد على ذلك عدم إنفاذ القانون، وتعمد الإفلات من العقاب، وانقسام مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعدم تشكيل مجلس أنظاره رغم انتهاء ولاية المجلس في 2014م.

وأضاف أن كل هذه العوامل جعلت من المجلس الوطني مؤسسة عاجزة عن تقديم الإضافة في قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان التي يفترض أنه الأمين عليها والتنبيه لأية مخالفات قد تحدث وساهم مجلس النواب بتجاهله للمجلس في للوصول إلى هذه النتيجة المؤسفة.

وأوضح أن المؤتمر العام للمحامين سجل أسفه على التناقض التشريعي بين مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”، مطالبا المجلسين برفع التناقض التشريعي الذي أربك القضاء، متابعا أن نقابة المحامين تضع نفسها تحت طلب المجلسين للمساهمة في رفع ذلك التناقض، كما تتضامن مع مجلس القضاء في سبيل تأكيد استقلاله.

وأشار إلى تسجيل مؤتمر النقابة أسفه بعدم قبول المحامين كأعضاء في الهيئات القضائية، ويهيب بمجلس القضاء إلى تدارك هذا الأمر.

ودعا مؤتمر المحامين، بحسب العلاقي، مجلس النقابة إلى تشكيل لجنة تدرس العوار الذي لحق بالقانون رقم 3 لسنة 2015م بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.

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