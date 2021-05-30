عقيلة يبحث مع لجنة “المجلس الاستشاري” ملفات المرشحين للمناصب السيادية

التقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، مع أعضاء لجنة المجلس الاستشاري للدولة لفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بحضور عضو لجنة مجلس النواب بذات الشأن ” الهادي الصغير ” .

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، بحث عقيلة مع أعضاء اللجنة ملف فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية لإنجاز هذا الاستحقاق الهام في هذه المرحلة ، وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة إنهاء هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن لجنة استلام و فرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021 ، قد انهت أعمالها في قبول وفرز الملفات أواخر ابريل الماضي وأحالت رئاسة مجلس النواب ملفات المترشحين التي تم فرزها وقبولها إلى مجلس الدولة.