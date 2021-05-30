مصدر أممي: إيطاليا لا تستطيع تغيير وضع المهاجرين

نقل موقع “آفينيير” الإيطالي عن مصدر بالأمم المتحدة، تأكيده بأن أيطاليا لا تستطيع تغيير وضع المهاجرين في ليبيا وأي مشاكل مرتبطة بحقوق الإنسان الخاصة بهم، موضحا أن تطمينات روما للمنظمات الإنسانية بشأن إمكانية الوصول إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا لا يمكن تحقيقها.
وأشار المصدر في تصريحات للموقع الإيطالي، إلى منع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، من فعل الكثير لمساعدة المهاجرين بصورة عملية، قائلا: “في ليبيا، الحسابات لا تسير أبدا وفق النسق الطبيعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان”.
وأوضح المصدر الأممي أن هناك حوالي 5100 شخص محتجزون حاليًا في 28 موقعًا رسميًا، في ظروف كارثية، ولم يتم إحراز أي تقدم في إدارة هذه الأزمة، حيث يوجد لدى مشغلي الأمم المتحدة حاليًا وصول ضئيل أو معدوم إلى هذه المراكز.
ولفت إلى وجود حاجة ملحة لمراقبة الوضع أو تقديم المساعدة، ولذلك كررت وكالات الأمم المتحدة المناشدة بأن تضمن السلطات المختصة، الإفراج المنظم عن جميع المحتجزين وحرية الوصول إلى مراكز الاحتجاز للمهاجرين.
وبيّن أنها ليست المرة الأولى، التي يضطر فيها مسؤولو الأمم المتحدة إلى انتقاد التصريحات المتفائلة التي تقدمها إيطاليا والاتحاد الأوروبي، حيث اضطر رئيس بعثة منظمة المهاجرين في ليبيا والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى شرح كيف تسير الأمور بالفعل في ليبيا.
وأفاد التقرير بأن غراندي أكد في تصريحات سابقة يوم 10 مايو الحالي، أن خفر السواحل الليبي ينقذ المهاجرين ثم يعيدهم إلى نظام “يسيء إلى الناس”، على حد تعبيره.
وأضاف أن إدارة تدفقات الهجرة لم تكن مسؤولية ليبيا وحدها، بل اهتمام مشترك من إيطاليا وأوروبا، اللذين يمكن بسببها أن يعقدوا اتفاقات مع المليشيات، مؤكدا أنه سيتعين على البرلمان الإيطالي خلال الأسابيع المقبلة، مناقشة تجديد الدعم لخفر السواحل الليبي، الذي وصل حتى الآن إلى 800 مليون يورو، والتي “ردت الجميل” بمناورات غامضة في البحر وإطلاق النار على قوارب الصيد الإيطالية.
ولفت التقرير إلى ما وصفه بـ”نظام الجريمة المنظمة” الذي لخصته المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مشهلي، في تغريدة تستنكر فيها اختفاء آلاف الأشخاص، حيث قالت: “أكثر من 10 آلاف مهاجر تم اعتراضهم هذا العام من قبل الكيانات الليبية وتم اعتقالهم، لكن اليوم نصفهم فقط موجودون في هذه المراكز، هذا النظام مكروه”.
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