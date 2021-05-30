مصدر أممي: إيطاليا لا تستطيع تغيير وضع المهاجرين

نقل موقع “آفينيير” الإيطالي عن مصدر بالأمم المتحدة، تأكيده بأن أيطاليا لا تستطيع تغيير وضع المهاجرين في ليبيا وأي مشاكل مرتبطة ‏بحقوق الإنسان الخاصة بهم، موضحا أن تطمينات روما للمنظمات الإنسانية بشأن إمكانية الوصول إلى مراكز ‏احتجاز المهاجرين في ليبيا لا يمكن تحقيقها.‏

وأشار المصدر في تصريحات للموقع الإيطالي، إلى منع المفوضية والمنظمة الدولية ‏للهجرة، من فعل الكثير لمساعدة المهاجرين بصورة عملية، قائلا: “في ليبيا، الحسابات لا تسير أبدا وفق النسق الطبيعي، خاصة ‏عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان”. ‏

وأوضح المصدر الأممي أن هناك حوالي 5100 شخص محتجزون ‏حاليًا في 28 موقعًا رسميًا، في ظروف كارثية، ولم يتم إحراز أي تقدم ‏في إدارة هذه الأزمة، حيث يوجد لدى مشغلي الأمم المتحدة حاليًا ‏وصول ضئيل أو معدوم إلى هذه المراكز.‏

ولفت إلى وجود حاجة ملحة لمراقبة الوضع أو تقديم المساعدة، ‏ولذلك كررت وكالات الأمم المتحدة المناشدة بأن تضمن السلطات ‏المختصة، الإفراج المنظم عن جميع المحتجزين وحرية الوصول ‏إلى مراكز الاحتجاز للمهاجرين.‏

وبيّن أنها ليست المرة الأولى، التي يضطر فيها ‏مسؤولو الأمم المتحدة إلى انتقاد التصريحات المتفائلة التي ‏تقدمها إيطاليا والاتحاد الأوروبي، حيث اضطر رئيس بعثة ‏منظمة المهاجرين في ليبيا والمفوض السامي لشؤون اللاجئين ‏فيليبو غراندي إلى شرح كيف تسير الأمور بالفعل في ليبيا.

وأفاد التقرير بأن ‏غراندي أكد في تصريحات سابقة يوم 10 مايو الحالي، أن خفر ‏السواحل الليبي ينقذ المهاجرين ثم يعيدهم إلى نظام “يسيء إلى ‏الناس”، على حد تعبيره.‏

وأضاف أن إدارة تدفقات الهجرة لم تكن مسؤولية ليبيا وحدها، بل اهتمام مشترك من إيطاليا وأوروبا، اللذين ‏يمكن بسببها أن يعقدوا اتفاقات مع المليشيات، مؤكدا أنه ‏سيتعين على البرلمان الإيطالي خلال الأسابيع المقبلة، مناقشة ‏تجديد الدعم لخفر السواحل الليبي، الذي وصل حتى الآن إلى 800 ‏مليون يورو، والتي “ردت الجميل” بمناورات غامضة في البحر وإطلاق ‏النار على قوارب الصيد الإيطالية.‏

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ولفت التقرير إلى ما وصفه بـ”نظام الجريمة المنظمة” الذي لخصته المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مشهلي، في تغريدة تستنكر فيها اختفاء آلاف الأشخاص، حيث قالت: “أكثر من 10 آلاف مهاجر تم اعتراضهم هذا العام من قبل الكيانات الليبية وتم اعتقالهم، لكن اليوم نصفهم فقط موجودون في هذه المراكز، هذا النظام مكروه”.

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