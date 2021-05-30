تمهيدًا لاستئناف الرحلات.. وفد من الطيران المدني المصري يزور المطارات الليبية

تمهيدًا لاستئناف الرحلات بين من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي؛ زار وفدًا من مصلحة الطيران المدني المصري، الأحد، مطار معيتيقة الدولي، لمتابعة إجراءات عملية تشغيل المطار.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد رافق الوفد المصري فريقًا تم تكليفه من وزير المواصلات، مكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات، وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وأوضح البيان، أن الوفد والفريق المكلف، عقدا اجتماعًا في مقر إدارة مطار معيتيقة الدولي، مع إدارة المطار، وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

وختم البيان، مبينًا أن الوفد المصري يعتزم أيضًا زيارة مطاري مصراتة وبنينا الدوليين، للوقوف على الإجراءات المتبعة بهما، وتحديد إمكانية عودة تسيير الرحلات الجوية منهما إلى مطار القاهرة الدولي.