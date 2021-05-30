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حويلي: انتخاب الرئيس من الشعب سيصنع ديكتاتورًا يفصل الدستور على مقاسه

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

جدد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، عبدالقادر الحويلي، الأحد، التأكيد على أن الاستفتاء على الدستور يجب أن يكون أولاً، ثم الانتخابات المباشرة من الشعب بجميع فروعها.

وأضاف الحويلي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “انتخاب الرئيس المباشر من الشعب دون دستور، ربما يصنع ديكتاتورًا يفصل الدستور على مقاسه”، بحسب قوله.

وسبق أن “طالب الحويلي، مؤيدي الدستور بالخروج ومطالبة المفوضية بإجراء الاستفتاء وفق الإعلان الدستوري تمهيدًا لإجراء الانتخابات في وقتها”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • يامتخلف عقليا اى ديكتاتور يستطيع تغيير الدستور وفى ليبيا اصلا لا احد يحترم الاعلان الدستورى ولا احد يلتزم باى اتفاق والمصيبة ان بعض المحامين الفاسدين من امثالك ومن نوعية حسن صبانخ فى فيلم عادل امام يزينون الباطل وبخالغون عمدا الدستور والقانون والاتفاقيات فمثلا فاسد السراج رفض مجلس النواب حكومته والزمه اتفاق الصخيرات بان يكون القرار بالتوافق بين اعضاء المجلس التسعة ولكنه انفرد بالقرار وبعد استفالة اربعة من المجلس اصبحت كل قرارته باطلة ومع ذلك انت وجمبع المحامين الخرفان ايدوا اتغاقيتى السراج مع تركيا وهى باطلة قانونا بطلان الزواج المثلى .
    اتفووووه عليك غبى جدا فاى دستور يتلاعب به اى ديكتاتور كما فعل اردوغان فى تركيا وكما فعل الطرطور مرسى فى مصر عندما خالف الاعلان اادستورى والغاه دون وجه حق وجاء من بهده ااسيسى وعدل الدستور ليمد مدة الرئاسة الى 6 سنوات واضاف مدة اخرى ليصبح مدد الرئاسة 14 سنة بدلا من 8 !!

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