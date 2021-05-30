حويلي: انتخاب الرئيس من الشعب سيصنع ديكتاتورًا يفصل الدستور على مقاسه

جدد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، عبدالقادر الحويلي، الأحد، التأكيد على أن الاستفتاء على الدستور يجب أن يكون أولاً، ثم الانتخابات المباشرة من الشعب بجميع فروعها.

وأضاف الحويلي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “انتخاب الرئيس المباشر من الشعب دون دستور، ربما يصنع ديكتاتورًا يفصل الدستور على مقاسه”، بحسب قوله.

وسبق أن “طالب الحويلي، مؤيدي الدستور بالخروج ومطالبة المفوضية بإجراء الاستفتاء وفق الإعلان الدستوري تمهيدًا لإجراء الانتخابات في وقتها”، بحسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

