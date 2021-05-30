سياسي إيطالي: روما غيرت قادة هياكلها التنفيذية من أجل ليبيا التي تُعد نقطة انطلاقها للإسقاط السياسي الدولي

رأى المحلل السياسي الإيطالي والمستشار الاستراتيجي، دانييلي روفينيتي، أن الرحلة الأولى لرئيس وزراء بلاده ماريو دراجي الخارجية إلى طرابلس، تدل على رغبة الحكومة الإيطالية الحالية في تغيير وتيرة تحديد أولويات ملفات الشؤون الدولية، معتبرًا أنه من الصحيح أيضًا أن جولة التعيينات الأخيرة بين الهياكل التنفيذية الرئيسية أصبحت تأكيدًا على ذلك.

وأضاف روفينيتي في مقال له نشر عبر موقع “فورميتشي” الإيطالي، السبت، أنه علاوة على ذلك، هناك طمأنة على الإرادة الإيطالية، موضحا أنه لطالما اعتبرت ليبيا نقطة انطلاق للإسقاط السياسي الدولي لإيطاليا.

وتابع: “أنه ملف معقد، واختبار لقدرة روما على تحريك أدوات الجغرافيا السياسية، التي تجد في شمال إفريقيا شاطئًا طبيعيًا على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط”، مشيرًا إلى أنه ليس فقط الهجرة، حيث أنه من الواضح أنها مسألة أمن قومي، ولكن أنواع مختلفة من المصالح التي تتعلق بمجال النفوذ الإيطالي.

وأعتقد أنه لهذا السبب، أصبح تعيين رئيس قسم أمن المعلومات، على رأس التسلسل الهرمي للمخابرات، لدبلوماسي قديم يتمتع بقدرات مُثبتة مثل إليزابيتا بيلوني، واصفا هذا التعيين بـ “إشارة و رسالة حاسمة”.

وذكر أن بيلوني أدار الملف الليبي منذ كان أمينًا عامًا، وأنه بارع في متابعة الديناميكيات الليبية، وأنه موظف خبير يعرف بعمق الآثار المترتبة على ملف الأولوية.

وأردف: ” وليس هذا فقط، فإلى جانب هذا المنصب نجد أيضًا تعيين باسكوالي فيرارا في مديرية الشؤون السياسية بوزارة الخارجية”، مستطردًا: “بعبارة أخرى، فإن الشخص الذي سيتولى إدارة جميع القضايا الأكثر أهمية في الخارجية الليبية هو خبير متعمق في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، والسفير السابق في الجزائر والمبعوث الخاص المعين مؤخرًا إلى ليبيا”.

واعتبر أنه من بين أمور أخرى، الدور الأخير الذي سيشغله نيكولا أورلاندو، الذي كان بالفعل نائبًا لرئيس البعثة في السفارة الإيطالية في طرابلس، بعد أن كان في أفغانستان، ثم على رأس مكتب بيسترينا، مؤكدًا أن أورلاندو سيعود الآن لدفع الملف الليبي.

وأكمل: “ولا ننسى العمل الرائع الذي قام به في السنوات الأخيرة سفيرنا في طرابلس جوزيبي بوتشينو الذي يكمل الفريق، متابعا: “الاهتمام الإيطالي بليبيا يحمل في طياته مصلحة أوروبية”.

وبيّن، أنه خلال زيارة يوم الجمعة 28 مايو، التي تأتي بعد يومين من رحلة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى روما، أكد وزير الخارجية لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء شكل من الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا، مرجحا أنها آلية ستكون تحت القيادة الإيطالية، مما يوضح كيف عززت إيطاليا في كل هذه السنوات نفوذها ودورها من خلال موقف متوازن.

كما بيّن، أنه علاوة على ذلك، فإن الجوانب التي تتشابك في هذه اللحظة مع عاملين، الأول “هو الحاجة إلى الاستقرار”، وبالتالي إطلاق تنمية البلاد أيضًا كشكل من أشكال التوازن الإقليمي”، مستشهدا بما وصفها “الديناميكيات التي تم إطلاقها مع تونس على سبيل المثال”؛ واصفا إياها بمرحلة لم تكن فيها إيطاليا وليبيا، كما ذكر السفير عمر الترهوني في هذه الأعمدة، قريبة جدًا من هذا الحد.

أما العامل الثاني، فأوضح الكاتب أنه بنفس الأهمية، ويتعلق بـ”زيادة اهتمام الولايات المتحدة بالمسألة الليبية”، مذكرا بنقل واشنطن البطاقات، حيث عينت مبعوثًا خاصًا، ونقلت نائب وزيرها لزيارة طرابلس، حيث تنوي الآن إعادة فتح السفارة.

واستدرك: “أن جميع العناصر التي كانت مفقودة لسنوات والتي تشهد كيف تنوي الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن منح ليبيا مزيدًا من الاهتمام، وربما تفهم – حسب الأولوية الإيطالية – أن الملف ليس مثيرًا للاهتمام في حد ذاته فحسب ، بل لأنه جزئيًا”.

وزاد: “في سياق واسع، فشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والساحل ، وهو أمر حاسم لاستقرار أوروبا، والسيطرة على بعض الأنشطة الإرهابية، والمنافسة الاستراتيجية مع القوى المتنافسة مثل روسيا والصين”، مؤكدًا أن روما وواشنطن متآزرتان تمامًا في هذا الصدد.

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