المرصد السوري: أنقرة تواصل إرسال المرتزقة السورية إلى ليبيا سرًا.. و 7 آلاف مرتزق يحمون قواعدها هناك

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم السبت، أن أنقرة تواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا بصورة سرية، وأنها قامت بتكليف نحو 7 آلاف منهم بحماية القواعد العسكرية التركية.

وقال عبد الرحمن في مداخلة مع قناة “العربية”، إن عملية استبدال المرتزقة السورية مستمرة بشكل سري بعدما كانت تتم بشكل علني، مضيفًا: “عملية إرسال المرتزقة مستمرة من قبل الفصائل المتواجدة في عفرين تحديدًا ولم تتوقف”.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء المرتزقة عادوا إلى الأراضي السورية، بتقارير طبية، مكررا أن إرسال المرتزقة إلى ليبيا ليست بالأعداد الكبيرة، ولكنها مستمرة بشكل سري من قبل فصائل “سليمان شاه والسلطان مراد والحمزات”.

وتابع: “جميع هذه الفصائل لا تزال ترسل مرتزقة إلى ليبيا ولم يعد عملية السماسرة منتعشة كما كانت في السابق لأن الأعداد ليست كبيرة”، كاشفا نقلا عن ثلاثة مرتزقة متواجدين في ليبيا قولهم “أنهم سعداء بعد أن كانوا يريدون سابقا العودة إلى الأراضي السورية خشية أوضاعا كارثية في البلاد؛ حيث الآن لا يعملون شيئا ويتحصلون على رواتب من الأتراك ويقومون بحماية القواعد التركية”.

ولفت إلى أن بعض رفقاء هؤلاء المرتزقة غادروا إلى الأراضي الأوروبية، مؤكدا أن عدد المرتزقة المتواجدة على التراب الليبي، بنحو 7 آلاف مرتزق من الجنسية السورية.

وكشف عن أن هناك رقم لا أحد يتحدث عنه يتعلق بمجموعات متطرفة جهادية أٌخرجت من الأراضي السورية عبر تركيا إلى ليبيا، بينهم 2500 تونسيا، متسائلا في السياق: أين هذه المجموعات المتطرفة؟ هل هى في ليبيا أم ذهبت إلى مالي أم أخرجت إلى منطقة أخرى؟ قبل أن يشير إلى أن المرصد لايعلم.

وختم بالتأكيد على أن ما يعلمه المرصد بأنه في ليبيا بشكل قاطع، نحو 7 آلاف مرتزقا سوريا وهناك مجموعة كبيرة أخرى أرسلتها أنقرة إلى ليبيا الشهر الفائت تقدر بـ 380 مرتزق أغلبهم من فصيل سليمان شاه بقيادة محمد جاسم أبو عمشة.

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