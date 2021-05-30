«الزراعة» تدعو البلديات إلى التسجيل للحصول على سماد اليوريا

دعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة البلديات التي لم يخصص لها سماد اليوريا إلى ضرورة التواصل مع لجنة توزيع الأسمدة لحجز كمياتها.

وقالت الوزارة إن لجنة توزيع وتخصيص الأسمدة التابعة لها عقدت اجتماعها الأول، الأحد، في مقر الوزارة بطرابلس، وناقشت كيفية وصول سماد اليوريا إلى جميع البلديات، من خصص لها سماد اليوريا بالفترة السابقة ومن لم تحجز مخصصاتها.

ونبهت بإعطاء مهلة زمنية للبلديات وإخطارها من خلال صفحة الوزارة والقنوات الفضائية. كما تناول الاجتماع توقيع عقد جديد مع الشركة الليبية النرويجية للعام 2021 – 2022، إضافة إلى مناقشة العديد من النقاط المهمة والتي منها آلية التوزيع بالتنسيق مع الشرطة الزراعية لمتابعة عملية التوزيع لضمان وصول السماد إلى مستحقيه بالبلديات.

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