بوقادوم: تضامن الجزائر غير محدود مع الشعب الليبي

جدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، التأكيد على تضامن بلاده “غير المحدود” مع الشعب الليبي لتجاوز محنته، وعلى سعيها لدعم السلطات الليبية في إعادة الاستقرار في البلاد.

وقال بوقادوم في تصريح صحفي عقب اجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، “تؤكد الجزائر اليوم وقوفها وتضامنها غير المحدود مع الشعب الليبي الشقيق في تجاوز محنته، وتسعى لدعم جهود السلطات الليبية حول إعادة الاستقرار السياسي والأمني والمصالحة الوطنية بتوحيد المؤسسات تمهيدا للاستحقاقات الهامة المقبلة”.

وأضاف أن “اللقاء الأخوي المتجدد، الذي جمعه بالوزيرة الليبية تناول قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بما يلبي تطلعات الشعبين”.

وأكد بوقادوم أنه تبادل معها “وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على سنة التواصل والتنسيق بين البلدين”.

وأشاد بوقادوم بـ”علاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بين الدولتين، والتي كرست قيم التفاهم والتضامن في السراء والضراء كثوابت في علاقاتنا الثنائية”.