المنقوش: نثمن دور الجزائر الثابت للحفاظ على السيادة الليبية

ثمنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أمس الأحد، دور الجزائر الثابت للحفاظ على السيادة الليبية.

المنقوش، وفي تصريح صحفي عقب اجتماعها مع وزيرة الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أذادت بدور الجزائر ومرافقتها للمسار الأممي في إطار نتائج اتفاق جنيف، الذي توج بالاتفاق على الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على أسس دستورية.

وأضافت أن “تعزيز سبل التعاون الثنائي بيننا يحتاج منا مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العناية والاهتمام بالبعد التنموي في علاقاتنا ومعالجة كل العراقيل، التي تحول دون تحقيق تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري فعال”.

وأفادت الوزيرة أن الطرفين تطرقا إلى مسألة تفعيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة والتفكير في عقدها في المستقبل على مستوى وزاري، حيث سيتم من خلالها دراسة الكثير من الملفات التجارية والأمنية والصحية ذات الأهمية.

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