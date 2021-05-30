مصادر: الإخوان مصرون على منع إجراء انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب

كشفت مصادر مطلعة، أن “الإخوان” مصرون على منع إجراء انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، وذلك في الموعد المقرر للانتخابات 24 ديسمبر المقبل، ويسعون بشتى الطرق إلى تمرير بند في القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، تنص على اختيار الرئيس عبر مجلس النواب المقبل.

المصادر، وفي تصريحات لموقع لسكاي نيوز عربية، أشارت إلى أن العرض العسكري زادهم إصرارا على السعي في هذا المسار، بعدما حظى العرض العسكري بمتابعة كبيرة من الشعب الليبي، وخصوصا كلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الذي تحدث عن جاهزية القوات المسلحة للتحرك من أجل “فرض السلام” بالقوة إذا ما تمت عرقلته.

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