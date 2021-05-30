رئيس شركة الحديد يفسر سبب ارتفاع الأسعار ويحمل وزارة الاقتصاد المسؤولية

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبدالمالك الفقيه إن زيادة أسعار بيع حديد التسليح من المصنع بنحو 16% تعود إلى عدة أسباب، موضحاً بعض نقاط بهذا الخصوص، محملاً في الوقت ذاته المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد قرارها السماح بتصدير الخردة.

وأشار إلى أن النقطة الأولى تتمثل في أن تسعيرة بيع المنتجات تدخل فيها الكثير من العناصر المتشابكة وتعتمد على عنصرين اساسيين هما تكاليف الإنتاج، والأسعار العالمية، حسبما نقلت عنه صفحة اتحاد الصناعة الليبي على موقع «فيسبوك»، الأحد.

وأوضح أن العامل الرئيسي والمؤثر في تكاليف الإنتاج هو المواد الخام، «فأسعار مكونات خام الحديد العالمية قفزت في الاشهر الماضية من حوالي 140 دولارا الى حوالي 275 دولارا للطن أي بزيادة قدرها 96.4 ٪؜».

وأضاف: «أسعار الخردة في السوق الليبي قفزت من 150 دينارا للطن الى 700 دينارا، ثم قفزت أخيرًا بعد اصدار وزارة الاقتصاد قرارها الاخير بفتح الباب على مصراعيه لتصدير الخردة إلى 1500 دينارا للطن أي بزيادة قدرها 114 ٪».؜ ونبه بأن «هذه الزيادة في اسعار الخردة لم يتم اخذها في الحسبان في قرار التسعيرة الأخير، وهذه الزيادة جاءت مؤخرا بعد فتح باب تصدير الخردة».

وأشار إلى أن الشركة «ستضطر قريبًا، إن لم يتم الغاء القرار وإيقاف التصدير إلى رفع اأاسعار من جديد بنسبة في حدود 20 ٪؜ زيادة على الاسعار المعدلة أخيرًا».

وقال إن «ادارة الشركة مؤخرا اتخذت قرارا برفع نسبة مدخلات المواد الخام من الخردة في الافران الكهربائية إلى أكثر من 30 % محاولة منها لتقليل تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع اسعار الخامات في السوق العالمي، الا ان قرار وزارة الاقتصاد بفتح التصدير قد خيب هذه الآمال».

كما أوضح أن أسعار النقل العالمية قفزت الى نسب عالية جدًا، إضافة إلى أن «الاسعار العالمية للمنتجات الوسيطة المتمثلة في عروق وبلاطات الصلب قفزت الى ارقام كبيرة جدا وصلت زيادتها الى 75 ٪؜ للعروق وحوالي 90 ٪؜ للبلاطات، وهذه المواد تضطر الشركة الى استيراد كميات كبيرة منها بسبب العجز الحاصل في القدرة الكهربائية وعدم امكانية تشغيل افرانها».

وأكد أن «أسعار منتجات الصلب العالمية المتمثلة في حديد البناء قفزت الى نسب عالية وصلت الى اكثر من 55 ٪؜، بينما ارتفعت اسعار المنتجات المسطحة في السوق العالمي الى حوالي 100٪؜، علاوة على زيادة الاسعار في السوق المحلي».

ولفت إلى أنه مع «ارتفاع الاسعار العالمية للمنتجات النهائية للصلب، فإنه من الواجب رفع الاسعار المحلية لمنتجات الشركة لأن ذلك سيفتح باب التهريب للدول الاقليمية ؛ تونس ، والجزائر ، ومصر ، وغيرها . وهذا ستكون انعكاساته سلبية جدا على الاقتصاد الوطني».

وتابع أنه رغم الأسعار الحالية المعدلة لمنتجات الشركة «فإنها لا زالت اقل من الأسعار العالمية، إضافة إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب لا تتحصل على اي دعم من الدولة فهي تعتمد بنسبة 100% على ايراداتها الذاتية».

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