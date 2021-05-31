باحث سياسي: القائد العام نجح في بناء قوات نظامية بتراتبية هرمية منضبطة

قال الباحث السياسي الهادي عبدالكريم إن “الإخوان” يرفضون بشدة الانتخابات الرئاسية المباشرة لأنهم يخشون من شعبية القائد العام المشير خليفة حفتر، رغم محاولات تشويهه من قبل إعلامهم المحلي والدولي، وأنه سيفوز بالرئاسة حال ترشحه.

عبد الكريم، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “أن القائد العام المشير خليفة حفتر هو الوحيد القادر على إنهاء المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعد انتخابه، وذلك في أيام معدودة، خصوصا وأن الشرعية في ليبيا ستكون واحدة في حينها، معقبا أن أكثر الأبواق الإخوانية المهاجمة للمشير حاليا هي التي تروج لـ”منافسين” آخرين منهم وزير الداخلية السابق في حكومة السراج فتحي باشاغا.

وذكّر عبدالكريم بنجاح القائد العام في بناء قوات نظامية بتراتبية هرمية منضبطة، في المقابل تنشط في المنطقة الغربية ميليشيات “جهوية” لها ميول إيدلوجية معينة، وتتناحر فيما بينها، كما تأتمر بعدة رؤوس مختلفة.

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