عقيل: الإخوان يخشون من انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب

أكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل خشية “الإخوان” من سيناريو انتخاب الرئيس مباشرة، ولذا فهم يدفعون من أجل إقرار مادة اختيار الرئيس عبر البرلمان، إذ يمكنهم في هذه الحالة ممارسة ضغوط متعددة على النواب، وبالتالي تحديد هوية الرئيس القادم.

عقيل، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “أن بعض العواصم المتدخلة في الشأن الليبي تدعم هذا التوجه”.

وتابع أن “النفوذ القوي الذي يتمتع به الإخوان لدى الغرب، يمكنهم من تمرير مخطاطاته، محذرا من أن سير الانتخابات وفق هذا التصور لن يحقق أي استقرار، بل العكس هو ما سيقع، أي دفع البلاد من جديد وبقوة نحو مربع العنف والفوضى، ولعل هذا ما تفضله بعض العواصم التي تريد أن ترى حلقة جديدة بـ”مسلسل تهيئة مصالحهم الاستراتيجية في ليبيا عبر نهج إغراق البلاد بالعنف والفوضى والفساد”، بحسب قوله.

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