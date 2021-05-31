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عقيل: الإخوان يخشون من انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل خشية “الإخوان” من سيناريو انتخاب الرئيس مباشرة، ولذا فهم يدفعون من أجل إقرار مادة اختيار الرئيس عبر البرلمان، إذ يمكنهم في هذه الحالة ممارسة ضغوط متعددة على النواب، وبالتالي تحديد هوية الرئيس القادم.

عقيل، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “أن بعض العواصم المتدخلة في الشأن الليبي تدعم هذا التوجه”.

وتابع أن “النفوذ القوي الذي يتمتع به الإخوان لدى الغرب، يمكنهم من تمرير مخطاطاته، محذرا من أن سير الانتخابات وفق هذا التصور لن يحقق أي استقرار، بل العكس هو ما سيقع، أي دفع البلاد من جديد وبقوة نحو مربع العنف والفوضى، ولعل هذا ما تفضله بعض العواصم التي تريد أن ترى حلقة جديدة بـ”مسلسل تهيئة مصالحهم الاستراتيجية في ليبيا عبر نهج إغراق البلاد بالعنف والفوضى والفساد”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لماذا الاستعجال على الانتخابات او بالاصح “” الاختنابات .”” يعني السرقات بالفصحى ،،؟!!
    انتم الان ضروري تركزوا على عمل الوزارات سوْال يطرح نقسه
    : اين الوزراء الليبيين ..،،؟!! وماذا يعملون بالميزانيات المرتفعة والباهظة للإصلاح التي استلموها من الخزينة العامة للدولة .؟!!
    التعليم محلك سر ..لا جديد
    الصحة محلك سر لا جديد
    الصناعة محلك سر لاجديد
    الإسكان والإعمار محلك سر لاجديد
    الطرق كذلك
    المطارات كذلك
    والعدل كذلك
    الثقافة والإعلام كذلك
    التوعية المدنية كذلك
    يعني باختصار عبارة عن وزراء ونواب وأحزاب سارقين للمال العام
    وكل واحد منهم مداير نفسه رحل اعمال من ميزانية الدولة معناه يخسر والا يربح يعوّضه من ميزانية الدولة وكله في جيبه ..!!!!
    امتى تبوا تفهوا وامتى تبوا تكونوا واعيين بالنصب والاحتيال من هولاء على المواطن واغلب هولاء مزورين ويرفضون القضاء الشرعي وكتاب الله ويصفونه بالارهاب ..!!
    لكن كلام الله هو العدل والسلام والحقيقة
    الان معظم ما يسمون انفسهم رحال اعمال يحاولون تخصيص القطاعات الحكومية الرءيسية للدولة وهم اغبياء لا يستطيعون حتى ادارة أسرتهم
    فقط لولا بعض الرجال الوطنين الذين يحافظون على موسسات الحكومية وعدم تخصيصها
    وتكوين ادارة وطنية لهذه الموسساتً حتى لحماية توظيف العاملين بالقطاع العام – وضمان الجودة
    من جشع الراسماليين الذين يعاملون الموظفين كالعبيد وهم داخل موسسات وطنهم
    حتى معاشاتهم تسلم بعد أشهر وسنوات من إتمام العمل –
    من الضروري تأمين القطاع العام الليبي من اي سرقة او تخريب
    لان القطاع ألغام يوظف الخريجين والموظغين والمهندسين والأطباء الليبيين – ويوفر للمواطن الليبي حياة كريمة
    ويبعد عنهم شبح الاجرام الرأسمالي والتخصيص الاناني والغير قانوني والغير وطني

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