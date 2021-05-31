الجنجان: أغلب الليبيين يرغبون في الذهاب إلى الانتخاب المباشر لرئيس الدولة

رأى المحلل السياسي عبد الرحيم الجنجان، أن قطاعا عريضا من الليبيين يرغب في الذهاب إلى “الانتخاب المباشر” لرئيس الدولة.

الجنجان، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أشار إلى أنه إذا كانت هناك جدية في المساعي لعقد الاستحقاق الذي يطالب به الشعب في 24 ديسمبر المقبل، فيجب تعديل مسودة الدستور، وتقديمها للاستفتاء عليها، ومن ثم الانطلاق للانتخابات، مكملا “ما نراه الآن بخصوص السعي لآلية أو قاعدة دستورية هو إطالة أمد الفوضي”، بحسب قوله.

وأكمل: “لن يصح إلا سيناريو انتخاب الرئيس، لأنه يتماشى مع البيئة المحلية”، مؤكدا أن صراع النفوذ والسلطة والتدخل الخارجي لنيل المكاسب وتحقيق المصالح أنهك الأمة الليبية”، بحسب قوله.

وأوضح المحلل السياسي أنه “يجب بعد انتخاب الرئيس، الذهاب إلى الاستفتاء على مشروع دستور يكون متوافقا عليه من الشعب، ثم عقد انتخابات برلمانية، ويليها انتخاب مجلس الشيوخ”، بحسب قوله.

وتابع: “الشعب سينتخب رئيسا بسلطات مطلقة، لكن بشرط الإعداد للدستور الدائم، الذي سوف يعرض على الأمة الليبية وإذا تمت الموافقة عليه سيكون الانتخاب الرسمي للبرلمان واختيار مجلس الشيوخ رقيبا عليه بعد ثلاثة سنوات من اختيار رئيس الدولة”.

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