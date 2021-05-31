محلل سياسي: ممارسة حق التصويت نيابة عن الشعب هو مخالف للأعراف الدستورية والقانونية

قال المحلل السياسي فايز العريبي، إن “جماعة الإخوان في ليبيا تعد الفصيل الوحيد الذي يصر على الاستفتاء على مشروع الدستور أو اختيار الرئيس بشكل غير مباشر من الشعب”.

العريبي، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، قال: أن “ممارسة حق التصويت نيابة عن الشعب هو مخالف للأعراف الدستورية والقانونية”.

وأوضح أن “اختيار الرئيس عبر التصويت في البرلمان سيضر بالمصلحة العامة للدولة، خاصة أن المال السياسي سيكون له الحضور الأبرز في إطار السيطرة على البرلمان والتحكم في التركيبة التي يمكن أن تحكم ليبيا”.

وفسر “إصرار الإخوان على الاستفتاء على مشروع الدستور، بأنه ينطلق من أنهم كان لهم اليد الطويلة في وضع الكثير من المواد التي تخدم أهدافهم وتقصي بعض الأطراف الأخرى”.

وأشار إلى أن “جماعة الإخوان تمكنت من السيطرة على أموال ليبيا طيلة السنوات الماضية، ما يجعلها قادرة على الاستحواذ على أصوات كتلة كبيرة داخل البرلمان عبر شراء الأصوات حتى يكون لهم الأغلبية أو اللوبي المعطل”.

وشدد على أن “مشروع الدستور يؤسس لمبدأ المحاصصة، كما أنه يفرق بين جغرافيا ليبيا، ويؤدي إلى الكثير من الأزمات في الداخل الليبي، ما يمكن معه تعطل الحياة السياسية بشكل مشابه للعديد من الدول في الوقت الراهن”.

وأضاف: “بعض المواد المتضمنة في مشروع الدستور تمثل إشكالية كبيرة، أضافت لبعض المواد التي لم تحسم بشكل قانوني قاطع، وهو ما يخشاه الأغلبية، حيث أن العديد من المواد يمكن أن تتكيف مع أكثر من إطار”.

وأشار إلى أن “بعض اجتماعات اللجنة التي وضعت مشروع الدستور جرت في إحدى العواصم العربية بحضور عناصر أجنبية من دول مختلفة، وهو ما يؤكد الشكوك في المواد التي يتضمنها مشروع الدستور”.

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