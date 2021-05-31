وزارتا الصحة الجزائرية والليبية تتفقان على إقامة توأمة بين مستشفيات البلدين

اتفقت وزارتا الصحة الجزائرية والليبية على إعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة السابقة وإقامة توأمة بين مستشفيات البلدين.

وكشف وزير الصحة علي الزناتي، الأحد بالجزائر العاصمة، عن برمجة لقاءات بين إدارات وزارة الصحة الجزائرية ونظيرتها الليبية بداية من الأربعاء المقبل عبر تقنية التواصل الافتراضي من أجل تحديد إطار التعاون وتعزيزه وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بين البلدين في قطاع الصحة خلال السنوات السابقة.

وعقب محادثات جمعته بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قال الزناتي إن التعاون بين البلدين في قطاع الصحة سيكون في مجالات عديدة تم الاتفاق عليها أهمها التكوين وتبادل الخبرات والوفود الطبية وعلاج الأورام لا سيما عند الأطفال.

وعبر الوزير الليبي عن أمله في إقامة مشاريع توأمة بين مستشفيات البلدين بعدما أطلعته الجزائر عن خبرتها في علاج الأورام وزراعة النخاع الشوكي.

بدوره كشف بن بوزيد عن أن التعاون الجزائري-الليبي في قطاع الصحة بين البلدين يخص أمورا عديدة منها تبادل الخبرات والوفود والتوأمة بين المستشفيات.

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