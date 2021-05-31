«بن شرادة»: اجتماع ملتقى الحوار السياسي شهد انقساما حول عملية الانتخاب

أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة سعد بن شرادة، أن “الاجتماع الذي عقده ملتقى الحوار السياسي شهد انقساما حول عملية الانتخاب”.

وأضاف «بن شرادة» في تصريحات لـ “سبوتنيك” أن “الفريق الأول يخشى انتخاب الرئيس بشكل مباشر، لما يمكن أن يترتب عليه من وجهة نظره بشأن عدم تسليم السلطة”.

وتابع؛ أن “الفريق الثاني يرى أن الخلافات القائمة بين الأجسام المنتخبة عقدت الأزمة على مدار السنوات الماضية وأن الانتخاب المباشر هو الأصلح لحل الأزمة”.

وختم «بن شرادة» موضحًا أن “الطريقة الأفضل تتمثل في اعتماد وثيقة دستورية، واعتمادها لمدة دورة انتخابية واحدة، على أن تجرى فيها انتخابات مباشرة من الشعب، وغرفتين للبرلمان، وكذلك اعتماد دستور مؤقت لدورة واحدة”.