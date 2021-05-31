مجلس الأعمال التونسي الليبي: نصف مليون عقد عمل للتونسيين في ليبيا قابلة للتوقيع قريبًا

قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، عبد الحفيظ السكرافي، إن حصة تونس من عقود العمل في ليبيا زادت بنسبة 20% عن التقديرات الأولية بعد تسجيل الطلب على عدد من الاختصاصات الطبية والخدماتية والمهن المتعلقة بالبناء والنفط، مؤكدًا التحاق ما لا يقل عن 50 ألف تونسي للعمل في ليبيا خلال الفترة الماضية.

وأكد السكرافي في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن التوقعات الأولوية قدرت حاجة السوق الليبية من العمالة التونسية بـ300 ألف، غير أن الطلب زاد ليرفع حصة تونس إلى نصف مليون عقد تشغيل قابلة للتوقيع على المدى القريب والمتوسط، مرجّحا أن ينطلق العمل الفعلي في توقيع العقود الفترة المقبلة.

وأوضح أن القطاع الخاص الليبي مشغل مهم ويوفر إمكانيات واسعة للتونسيين للعمل في اختصاصات مختلفة، مشيرا إلى أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون بشكل رسمي بين مسؤولين من البلدين.

وحول الاختصاصات المطلوبة في السوق الليبية قال إنها متنوعة وتتعلّق بالاختصاصات الطبية وشبه الطبية وقطاع النفط، إلى جانب الاختصاصات ذات العلاقة بقطاع البناء والتطوير العقاري والحرف وعدة مهن أخرى.

ورجّح أن يساعد التحسنّ المترقب لسعر صرف الدينار الليبي وتعافي العملة تدريجيا، التونسيين على الذهاب للعمل هناك، معتبرا أن سعر الصرف الحالي لا يشجع العمالة التونسية على الذهاب بكثافة إلى العمل في ليبيا.

وبالإضافة إلى التنقل للعمل في ليبيا، قال إن العقود التجارية المزمع توقيعها بين البلدين تزيد من الطلب الليبي على منتجات صناعية تونسية وتوسع قدرة المصانع على استيعاب يد عاملة إضافية لتلبية الطلب الليبي.

وتوقّع أن يحدث الطلب الليبي على سلع تونسية حراكا مهما في القطاع الصناعي المحلي بما يساعد على ترميم تأثيرات جائحة كورونا التي تسببت في ارتفاع قياسي في نسب البطالة.

وأكد أن دعم الاستثمار بين البلدين لا يزال يحتاج إلى محفزات إضافية، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال التونسي الليبي في تواصل مستمر مع البرلمان التونسي من أجل تحسين قوانين الاستثمار وجعلها أكثر مرونة، وحث الحكومة على إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بالقوانين التي تسهل التجارة بين البلدين.

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