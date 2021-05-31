أوقاف مصراتة تدعو متوفيين لحضور اختبارات “هيكلة الوعظ” الأربعاء المقبل

أصدر مكتب أوقاف مصراتة كشفا لكافة الوعاظ بالمدينة لحضور اختبارات شخصية في إطار ما أسمته إعادة هيكلة برنامج الوعظ”.

وقال المكتب في بيان له :”الإخوة الوعاظ بمدينة مصراتة؛ بناء على ما ورد إلينا من مدير إدارة الثقافية والدعوية بالهيئة العامة للأوقاف بخصوص المقابلة الشخصية للوعاظ لإعادة هيكلة برنامج الوعظ، عليه نعلمكم بأن موعد المقابلة الشخصية سيكون كما هو مبين حسب الجدول بداية من الساعة التاسعة صباحاً بمقر الهيئة بزاوية الدهماني بمدينة طرابلس”.

ووضع المكتب كشوفا لعدد من الوعاظ للقاء يوم الثلاثاء وأخرين يوم الأربعاء المقبل واللافت في هذه الكشوف احتواءها على أحد الشيوخ المتوفين وهو الشيخ علي عبد الله علي بن غليون، الذى توفى في شهر ديسمبر 2019، فيما علق القراء على تدوينتهم بالفيس بوك مرفقين صورا لقبره.