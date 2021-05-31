الدبيبة وجراد يفتتحان المعرض الجزائري الليبي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة رفقة رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد المعرض الجزائري الليبي المشترك، أمس الأحد، في العاصمة الجزائر.

وتفقد الدبيبة المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى اليوم الإثنين، حيث اطلع على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمصانع الليبية والجزائرية، حسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن المعرض الجزائري الليبي يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

ورافق الدبيبة خلال جولته بالمعرض عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات بالحكومة ورؤساء الاتحادات الأهلية والمدنية المتخصصة في مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة.

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