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«الغرابلي»: على «أحرار فبراير» قيادة مرحلة القضاء على الاستبداد قبل أن تلتهمهم ألسنة الجمر

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، إنه: ” من العار على أحرار فبراير الحقيقين وأنا هنا أخاطب أحرار فبراير ولست أخاطب ما يسمى بقادة كتائب فبراير زورا، أن تسمحوا بأن تتحول فبراير من ثورة لإنقاذ الليبيين من براثن الحكم الطاغوتي بكل عيوبه إلى جريمة ترتكبها عناصر ترتدي رداء فبراير تدعي قيادتها زورا في حق الليبيين البسطاء سرقة نهب فساد إفساد تسلط وإذلال” وفق قوله.

“الغرابلي” أضاف في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “ما يفعله حفتر بليبيا والليبيين من جرائم لا يجعلنا نسكت عن سرقة جهود بذلت لأجل البناء.. صدقوني لن يستمر هذا الوضع إما أن تقودوا مرحلة القضاء على الفساد والاستبداد برجال وطنيين لا شأن لهم إلا إنقاذ ليبيا أو أنتظروا البركان الذي سيلتهمكم بألسنة الجمر أينما كنتم ولن يتأخر كثيرا” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ( للوراثه عن الجد دور كبير في اخلاق الشخص مواقفه)
    فمن 1911 الي 2021 لم يتغير شئ من حال الليبيين فيما يتعلق بالسياده الوطنيه ورفع راية الجهاد فلازال التفاوت والاختلاف واضحين بين غرب ليبيا وشرق ليبيا في النظر للوطنيه والسيادة فالذي تغير في هذا الجانب هي الجيهه التي آتي منها الغازي الغاشم المحتل أما الأقليم الذي جاءت منه الخيانه والغدر سابقا هو نفسه أقليم غرب البلاد  من قال يقول المتمرد عمر المختار خيانه منه للجهاد الوطني وارضاءا لايطاليا وكسبا لودها طمعا في رزق دنيا زائل فأعاد التاريخ نفسه وبصوره ليست مختلفه عن الماضي فجاء الحفيد وأصر علي ترديد نغمة جده فبتنا نسمع ونري ونكتشف ان حفيد الخائن خائن وأن العرق دساس وما قاله الجد علي عمر المختار قاله الحفيد علي خليفه حفتر علما ان كل الرجلين مكلف من القبائل الليبيه برفع راية الجهاد ضد من اراد بالبلاد والعباد مكروهاً
    وكان لجثمان الشهيد عمر المختار هيبه وشرف لم ولن ينالها عاكف أمسيك الغرياني ورمضان السويحلي عندما كانوا أحياء يرزقون ولا ولن ينالها  هلم جرا ممن انحازوا للعدو وساندوه ضد أبناء وطنهم فاستشهاد المختار كان مشرف أما تجييف السويحلي كان سيئا وكذلك نفوق عاكف أمسيك كان سيئا كتاريخهم وهم أحياء  فهتلر كان قد قال لم اري بحياتي أحقر ممن أعانوني علي أحتلال بلدانهم ونابليون رفض مصافحة النمساوي الذي سهل للغزاة الفرنسيين احتلال معسكر نمساوي فعندما اراد الرجل النمساوي مقابلة نابليون أذن له وعندما الرجل النمساوي مصافحة نابليون باليد رفض نابليون مسافحته وقال له يدي لا تصافح يد خائن لبلده ورمي علي الارض صرة فلوس ثمن خيانته المتفق عليها ولم يسلمها له باليد فهل يعي كلاب تركيا من باعوا لها ليبيا هذه الدروس التاريخيه ولكنهم لن يعوها كما لم يعييها اجدادهم في زمن تآييدهم احتلال ايطاليا لليبيا واذا حدث صلح بين ليبيا وتركيا فسيصافح اردوغان حتفر بحراره لم يكن قد صافح بها عملاءه من عصابة الأخوان الليبيين بدايه بالكاذب الخرياني مرورا بالسراج ونهايتا بصوان وخانب المسجي فالتاريخ لا يرحم وهاهي صفحاته تعلن من خانوا اوطانهم وستلعنكم حتي أنتم وللاموات من أتباع المختار وحتفر هيبه وجلال لا ولن يكتسبها عملاء ايطاليا وتركيا وهم أحياء فمن منح ايطاليا الحق في نصب قاعده عسكريه لها في مصراته مازال محتفظ بأرث خيانه الجد لليبيا فاحييها الحفيد فتبا لمن لا يسعي للحفاظ علي سيادة ليبيا وآمنها وعزتها وكرامتها

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  • المقصود باحرار فبراير عند هذا الغراب الاسود من نحوا سرويلهم من الحر ووقفوا فى طوابير امام المرتزقة السوريين ينيكوهم مع حرائرهم السابقات مجاهدات خيام النكاح
    اتفو عليك وعلى فبراير وام فبراير وكل خوان وصراصير فبراير من اصخاب ثروة فبراير التى نهبوها من دم الشعب الغلبان
    وهم الان يعيشون فى احضان الداعرات بتركيا ينعمون بثروة فبراير .
    صحيح اللى اختشوا ماتوا فسمعة فبراير السيئة تثير الغثيان فانتم قلة حقيرة من حثالة المجتمع مصابة بجنون السلطة والمال .
    انظر الى الامعة التافه خانب المشرى من الاتراك متصور روحه ان رئيس مجلس اعلى من الدولة مع ان مجلسة شوية خرفان غبية لاوزن لها شعبيا ومتمسكين بمجلس ساقط شرعا فهو مثل المؤتمر الشعبى العام لاوجود له

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  • نحن فى زمن القوة ومارايناه فى العرض العسكرى للجيش الوطنى ازعج المتآمرين على ليبيا ولهذا نرى منهم هذا الهزيان خاصة بعد ان اعلن المشير ان الجيش سيعود لاستخدام القوة اذا فشلت التسوية السلمية .
    وهى رسالة قوية لمن يماطلون ويتصوروت انهم سيظلوا فى السلطة بدعم من الاحتلال والمرتزقة ويتهربون من اجراء الانتخابات واى تقييم حالى للحكومة والمجلس الرئاسى سيؤكد انهم يسيرون فى الاتجاه الخاطئ فتخيل لو ان مسافر من طرابلس يقصد بنغازى اتجه الى تونس فلن يصل الى المكان المطلوب وهذا ما يفعله المجلس الرئاسى ورئيسة المؤدب اكثر من اللازم المنفى الذى لم يتحرك للرد على من تعدوا على صلاحياته سواء الدبيبة الذى قال فى قناة الجزيرة انه القائد الاعلى للجيش سواء عن جهل او سوء نية كان يجب ان يصدر بيان يطلب فيه من الدبيبة عدم خرق الاتفاق السياسى المادة الثانية التى تحدد صلاحيات المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش وان من له حق التوقيع على قرارته هو المنفى وحده مع اخذ موافقة نائبيه وما صدر من اللافى منافى للاتفاق يامنفى اتحرك ولتصدر بيان تحذر فيه من يتعدون على اختصاصك بينما كان السراج يتعدى على اختصاصات الاخرين .
    اما الدبيبة فهو غبى وضعيف الشخصية ولعبة فى يد المليشيات واتمنى من البرلمان سحب الثقة منه قبل فوات الاوان فهو يسير فى الطريق المعاكس والنتيجة فقدان الشعب الليبى الثقة فيه فافعاله عكس اقواله يقول لن اختار الا من يعمل فى كل انحاء ليبيا بينما هذا لا ينطبق عليه فهو يتعمد جر شكل مع قيادة الجيش الوطنى الذى يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا ظنا ان هذا سيضعف المشير ويرضى المليشيات ولكنه حمار ويلعب بالنار وهو مثل اخوان مصر فى تركيا راهنوا على دعم اردوغان وهو يدوسهم الان بالاقدام .

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  • هذا المسكين البائس مازال يقول احرار فبراير وثوار فبراير ..؟؟!!! بالله عليك اي أحرار وأي ثوار..؟؟!!!الذين خرجوا محتجين من البسطاء اول ايام قهاير يريدون فرصة عمل ومرتب اكبر عرفوا انها مؤامرة وندموا و رجعوا لبيوتهم نادمين بعد أقل من شهر بعد ان عرفوا انها مؤامرة خسيسة لتدمير الوطن بقيادة الخوان المفلسين و دعم امريكي اوربي تركي قطري …هذه هي الحقيقة ياغرابلي وانت تعرف ولكن تنكر…من تسميهم ثوار موجودين الآن هم قادة ميليشيات وعصابات يمتلكون الملايين من الاعتمادات الوهمية المزورة ويبتزون مصرف ليبيا والمصارف الاخري و وزارة المالية و وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي و رئيس الوزراء ويملكون القصور والمزارع والشقق في عاصمة الارهاب والعاهرات اسطنبول رافضين حتي فتح الطريق الساحلي الا بعد ان يقبضوا ثمن الابتزاز عشرين مليون؟؟!!!هل هؤلاء ثوار و وطنيين ياغرابلي ؟؟ خريجين سجون ومتعاطيين مخدرات وسواقين وحثالات المجتمع اصبحوا عسكريين برتب وأمراء كتائب ورؤساء احزاب سياسية واصحاب مولات وفنادق ؟؟ عن اي ثوار تحكي..؟؟ هؤلاء خونة وكلاب ومرتزقة لعنة الله عليهم الي يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي من يؤيدهم ويدعمهم….

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  • الحل الوحيد لانقاذ البلاد قبل فوات الاوان ان يدعوا المنفى بصفته رئيس المجلس الرئاسى الى اجتماع عاجل فى سرت برئاسته مع نائبيه ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والمشير خليفة حفتر ورئيس الاركان الناضورى وحضور قيادات عسكرية من الغرب الحداد وجويلى
    واصدار قرارات ملزمة بفتح الطريق بين سرت والجفرة واستخدام القوة ضد من يرفض تنفيذ القرار وايضا وضع خطوات عملية محددة لطرد المرتزقة من ليبيا وعدم صرف اى رواتب لهم من الخزينة الليبية وجعل جميع المستشارين العسكرين من تركيا وروسيا تحت السيادة الليبية ووضع خطوات عملية لاجراء الانتخابات فى موعدها وفى حالة تعذر الاحتماع فى سرت يعقد فى اى دولة عربية شقيقة مثل مصر او الجزائر وبالمناسبة الرئيس الجزائرى السابق الشاذلى بن جديد كان له دور فى المصالحة بين مصر وليبيا ايام القذافى ومبارك بعد فشل وساطة شخصية مصرية صديقة للقذافى ولى فى المهمة والتى نشرت فى الصحف المصرية وقتها

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