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علي التكبالي: الذي يريد بناء دولة وحدة وطنية لا يتجاهل جيش بلاده

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد علي التكبالي، عضو مجلس النواب، أن الذي يريد بناء دولة وحدة وطنية لا يتجاهل جيش بلاده.

وقال التكبالي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الذي يريد بناء دولة وحدة وطنية لا يتجاهل جيش بلاده ومعه جميع محبيه”.

ويبدو أن المقصود من تدوينة التكبالي، كل من تجاهل دعوة الجيش لحضور عرضه العسكري بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة، وعلى رأسهم رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي اللذين آثرا السفر خارج البلاد في يوم العرض، ورئيس مجلس النواب عقيله صالح الذي فضل لقاء المبعوث الأممي يان كوبيش عن مشاركة الجيش احتفاله بذكرى انطلاق عملياته ضد الإرهاب.

وأول أمس السبت، قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إن العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس.

ودعا المشير حفتر خلال عرض عسكري بقاعدة بنينا، هو الأضخم بليبيا خلال السنوات الماضية، إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة، وتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي أنه “لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة”، محذرا: “لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • غلطة المشير الحفتر انه دار شأن وقدر لمن دعاهم وهم ليسوا أهلا للقدر او العزومه ……………………….
    ( للوراثه عن الجد دور كبير في اخلاق الشخص مواقفه)
    فمن 1911 الي 2021 لم يتغير شئ من حال الليبيين فيما يتعلق بالسياده الوطنيه ورفع راية الجهاد فلازال التفاوت والاختلاف واضحين بين غرب ليبيا وشرق ليبيا في النظر للوطنيه والسيادة فالذي تغير في هذا الجانب هي الجيهه التي آتي منها الغازي الغاشم المحتل أما الأقليم الذي جاءت منه الخيانه والغدر سابقا هو نفسه أقليم غرب البلاد  من قال يقول المتمرد عمر المختار خيانه منه للجهاد الوطني وارضاءا لايطاليا وكسبا لودها طمعا في رزق دنيا زائل فأعاد التاريخ نفسه وبصوره ليست مختلفه عن الماضي فجاء الحفيد وأصر علي ترديد نغمة جده فبتنا نسمع ونري ونكتشف ان حفيد الخائن خائن وأن العرق دساس وما قاله الجد علي عمر المختار قاله الحفيد علي خليفه حفتر علما ان كل الرجلين مكلف من القبائل الليبيه برفع راية الجهاد ضد من اراد بالبلاد والعباد مكروهاً
    وكان لجثمان الشهيد عمر المختار هيبه وشرف لم ولن ينالها عاكف أمسيك الغرياني ورمضان السويحلي عندما كانوا أحياء يرزقون ولا ولن ينالها  هلم جرا ممن انحازوا للعدو وساندوه ضد أبناء وطنهم فاستشهاد المختار كان مشرف أما تجييف السويحلي كان سيئا وكذلك نفوق عاكف أمسيك كان سيئا كتاريخهم وهم أحياء  فهتلر كان قد قال لم اري بحياتي أحقر ممن أعانوني علي أحتلال بلدانهم ونابليون رفض مصافحة النمساوي الذي سهل للغزاة الفرنسيين احتلال معسكر نمساوي فعندما اراد الرجل النمساوي مقابلة نابليون أذن له وعندما الرجل النمساوي مصافحة نابليون باليد رفض نابليون مسافحته وقال له يدي لا تصافح يد خائن لبلده ورمي علي الارض صرة فلوس ثمن خيانته المتفق عليها ولم يسلمها له باليد فهل يعي كلاب تركيا من باعوا لها ليبيا هذه الدروس التاريخيه ولكنهم لن يعوها كما لم يعييها اجدادهم في زمن تآييدهم احتلال ايطاليا لليبيا واذا حدث صلح بين ليبيا وتركيا فسيصافح اردوغان حتفر بحراره لم يكن قد صافح بها عملاءه من عصابة الأخوان الليبيين بدايه بالكاذب الخرياني مرورا بالسراج ونهايتا بصوان وخانب المسجي فالتاريخ لا يرحم وهاهي صفحاته تعلن من خانوا اوطانهم وستلعنكم حتي أنتم وللاموات من أتباع المختار وحتفر هيبه وجلال لا ولن يكتسبها عملاء ايطاليا وتركيا وهم أحياء فمن منح ايطاليا الحق في نصب قاعده عسكريه لها في مصراته مازال محتفظ بأرث خيانه الجد لليبيا فاحييها الحفيد فتبا لمن لا يسعي للحفاظ علي سيادة ليبيا وآمنها وعزتها وكرامتها

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  • لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليه ….. وشن خاسر هذا الامريكي الوغد

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