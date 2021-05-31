علي التكبالي: الذي يريد بناء دولة وحدة وطنية لا يتجاهل جيش بلاده

أكد علي التكبالي، عضو مجلس النواب، أن الذي يريد بناء دولة وحدة وطنية لا يتجاهل جيش بلاده.

وقال التكبالي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الذي يريد بناء دولة وحدة وطنية لا يتجاهل جيش بلاده ومعه جميع محبيه”.

ويبدو أن المقصود من تدوينة التكبالي، كل من تجاهل دعوة الجيش لحضور عرضه العسكري بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة، وعلى رأسهم رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي اللذين آثرا السفر خارج البلاد في يوم العرض، ورئيس مجلس النواب عقيله صالح الذي فضل لقاء المبعوث الأممي يان كوبيش عن مشاركة الجيش احتفاله بذكرى انطلاق عملياته ضد الإرهاب.

وأول أمس السبت، قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إن العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس.

ودعا المشير حفتر خلال عرض عسكري بقاعدة بنينا، هو الأضخم بليبيا خلال السنوات الماضية، إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة، وتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي أنه “لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة”، محذرا: “لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر”.