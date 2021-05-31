وفد من الطيران المدني المصري يتفقّد الإجراءات في المطارات الليبية

قام وفد من مصر، صباح أمس، بزيارة ميدانية إلى مطار معيتيقة الدولي؛ للتعرف على الإجراءات المتعلقة بعملية تشغيل المطار؛ وذلك تمهيدًا لاستئناف الرحلات بين من المطارات الليبية ومطار القاهرة الدولي.

وقد رافق الوفد، فريقٌ مكلفٌ من قبل وزير المواصلات، ضمّ مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتيْ الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وشهد مقر إدارة مطار معيتيقة الدولي، عقد اجتماع بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، قبل تنفيذ جولة داخل بعض مرافق المطار، للوقوف على الإجراءات والتدابير الأمنية.

وينوي الوفد المصري زيارة مطاريْ مصراته وبنينا الدوليين؛ من أجل متابعة الإجراءات المقررة فيهما، وبلورة رؤية محددة حول إمكانية إعادة تسيير الرحلات الجوية منهما إلى مطار القاهرة الدولي.

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