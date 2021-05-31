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«امغيب»: من شاركوا في العرض العسكري المهيب أبناء الشعب الليبي من كل أرجاء الوطن

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن من استعرضوا في العرض العسكري المهيب يوم أمس الأول، بقاعدة بنينا الجوية، من أبناء الشعب الليبي.

أضاف “امغيب” على حسابه بـ”فيسبوك”: “لمن يسأل عن من شاركوا في العرض العسكري المهيب مساء أمس في قاعدة بنينا الجوية !؟. أقول: هؤلاء أبناء الشعب الليبي من كل أرجاء الوطن ..هؤلاء من يريد للوطن أن ينتصر وللمواطن أن يعيش بكرامة وعزة وشموخ على أرضه “.

أضاف قائلاً: “هؤلاء من تألموا عندما شاهدوا الغزاة الأتراك ومرتزقتهم يدنسون أرضنا الطاهرة، هؤلاء أحفاد المجاهدين الأبطال في الماضي وأبناء شرفاء الوطن في الحاضر، أما قادتهم فإنهم رجال يعشقون كل شبر من هذه الأرض الطيبة رجال ببساطة لا يعرفون الخنوع و الإنحناء للعدو المغتصب، إنهم ضباط قواتنا المسلحة الشرفاء “.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • : “هؤلاء من تألموا عندما شاهدوا الغزاة الأتراك ومرتزقتهم يدنسون أرضنا الطاهرة ؟ لكن يا كلب لم يتألموا حين خطفة امرأة ليبية من وسط بنغازي من بيتها و هتك عرضها

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