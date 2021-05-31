شركة البريقة: تسيير ثاني قافلة وقود من مستودع مصراتة إلى الجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تسيير ثاني قافلة وقود من مستود مصراتة النفطي إلى إلى مستودع سبها النفطي، فجر اليوم الإثنين، وذلك بحمولة مليون و221 ألف لتر من «البنزين»، و314 ألف لتر من «الديزل»، و110 طن غاز مسال.

وأكدت استمرار عملية تسيير شحنات الوقود إلى مستودع سبها النفطي الذي يختص بعمليات التوزيع والتزويد للمناطق المجاورة له طالما توفرت الظروف المساعدة لذلك، والعمل جاري بالتنسيق و المتابعة المستمرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية لتغطية احتياجات أهل الجنوب، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ورحبت الشركة بكل الجهود لإنهاء أزمة تزويد الجنوب بالوقود، داعية الجميع إلى تحمل واجباتهم ومسئولياتهم، وتتبع جميع عمليات التوزيع والبيع من خلال المحطات الوقود؛ للقضاء علي السوق السوداء .

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