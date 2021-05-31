وزير التربية والتعليم يفتتح مدرستين جديدتين في درنة

درنة 31 مايو 2021 (وال) -افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى محمد المقريف، السبت الماضي، مدرستين جديدتين تابعتين لمُراقبة التربية والتعليم درنة، وهما “جيل المستقبل” و”الوحدة”.

وتحتوي مدرسة “جيل المستقبل” على (24 ) فصلاً دراسياً، و (3) مكاتب إدارية، ومقصف، وحمامات، فيما تحتوي مدرسة “الوحدة” على (14) فصلاً دراسياً، و (3) مكاتب إدارية ومقصف، و حمامات.

وتم تدشين المدرستين من قبل المبادرة الليبية الإنتقالية، التي قامت بأعمال التوريد، والتركيب، والتجهيز بالكامل تحت إشراف مؤسسة درنة الزاهرة للأعمال الخدمية التنموية.

هذا وعلى هامش زيارة الوزير إلى بلدية درنة، تفقد سير العملية التعليمية في البلدية، وناقش مع مُراقب التربية والتعليم درنة إنطلاق العملية التعليمية بالبلدية. (وال – درنة) س خ / هــ ع

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