«آمال بوقعيقيص»: أهداف «فبراير» عظيمة.. والثورة بريئة من دنس من امتطوها

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن: “من المواد الخلافية في القاعدة الدستورية كانت اليمين الدستورية، ما أحتج عليه بعض أعضاء الحوار، كعبارة أهداف ثورة فبراير بحجة ان هذه الأهداف غير معروفة ولم يتم تضمينها في أي منشور رسمي ولذلك طلبوا الاكتفاء بالإشارة إلى الإعلان الدستوري في اليمين الدستورية”.

أضافت “بوقعيقيص” على حسابها بـ”فيسبوك”: “واحتج فريق آخر من أعضاء الحوار بأن كل متصدري المشهد السياسي السابق ظلوا أربعين عاماً يقسمون على الإخلاص لثورة سبتمبر فلماذا يتحرجون الآن، وبين هذا وذاك ورغم قناعتي أن اليمين يكون لله والوطن والشعب إلا إن وجهة نظري التوفيقية كانت أننا لا نزال في مرحلة الثورة ولم ننتقل إلى مرحلة الدولة بعد فلنترك للدستور الدائم اليمين الجديد الذي لا ينبغي أن يكون لثورة أولنظام ولكنه يكون للوطن”.

وواصلت قائلةً: “وفي معرض ذلك تهمني الإشارة الى انه كان لثورة فبراير أهداف خمسة تم نشرها في أول بيان صدر عن الإئتلاف وهذه الأهداف عظيمة ليس فيها مايشين وفبراير بريئة من دنس من أمتطوها وأصبحوا ملكيين أكثر من الملك” وفق قولها.