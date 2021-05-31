ليبيا الان

«آمال بوقعيقيص»: أهداف «فبراير» عظيمة.. والثورة بريئة من دنس من امتطوها

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن: “من المواد الخلافية في القاعدة الدستورية كانت اليمين الدستورية، ما أحتج عليه بعض أعضاء الحوار،  كعبارة أهداف ثورة فبراير بحجة ان هذه الأهداف غير معروفة ولم يتم تضمينها في أي منشور رسمي ولذلك طلبوا الاكتفاء بالإشارة إلى الإعلان الدستوري في اليمين الدستورية”.

أضافت “بوقعيقيص” على حسابها بـ”فيسبوك”: “واحتج فريق آخر من أعضاء الحوار بأن كل متصدري المشهد السياسي السابق ظلوا أربعين عاماً يقسمون على الإخلاص لثورة سبتمبر فلماذا يتحرجون الآن، وبين هذا وذاك ورغم قناعتي أن اليمين يكون لله والوطن والشعب إلا إن وجهة نظري التوفيقية كانت أننا لا نزال في مرحلة الثورة ولم ننتقل إلى مرحلة الدولة بعد فلنترك للدستور الدائم اليمين الجديد الذي لا ينبغي أن يكون لثورة أولنظام ولكنه يكون  للوطن”.

وواصلت قائلةً: “وفي معرض ذلك تهمني الإشارة الى انه كان لثورة فبراير أهداف خمسة تم نشرها في أول بيان صدر عن  الإئتلاف وهذه الأهداف عظيمة ليس فيها مايشين وفبراير بريئة من دنس من أمتطوها وأصبحوا ملكيين أكثر من الملك” وفق قولها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هناك فرق بين الاهداف المعلنة لاى ثورة والاهداف الحقيقية لمن يحركونها من الخارج وفضحتهم تسريبات كلينتون .
    فخوان ثورة فبراير حققوا ثروة ضخمة من التجارة بالثورة والدين معا ونسوا حساب الله عز وجل على جرائمهم يوم لا ينفع مال ولا بنون .
    والتجارة بالدين موجودة من ايام رسول الله عندما بنى المنافقون مسجدا وقالوا انه ابتغاء مرضاة الله ولخدمة الفقراء
    وانكشف ملعوبهم وامر رسول الله بهدم المسجد واحراقه واتخذه المسلمون مكانا للقمامة ونزلت ايات قرأنية تفضح المتاجرين بالدين الى يوم الدين :-
    وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107)
    والان يجب هدم واحراق اى وكر يتاجر بالدين والثورة لتفريق الشعب الليبى والاضرار به مثل مايسمى مجلس الدولة لصاخبه خالد المشرى فهو مجلس اعلى للضرر بالدولة ويستحق نفس المصير عملا بسنة رسول الله .

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  • مع إحترامي وتقديري لشخصها الا انه جانبك الصواب…لا أهداف لهذه النكبة …مجرد مقولات فارغة…مؤامرة محبوكة بحيث تم استغلال احتياجات وتطلعات شباب …

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