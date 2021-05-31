فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي تجمع شباب درنة

القبة 31 مايو 2021 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الأحد، بمكتبه في مدينة القبة، تجمع شباب درنة.

هذا وتناول اللقاء أوضاع المدينة واحتياجاتها الهامة، إلى جانب الإستحقاقات الإنتخابية القادمة سواءً إنتخابات البلدية أو إنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم ودور الشباب في بناء مدينتهم ووطنهم.

و أكد فخامته على ضرورة مشاركة المواطنين الفاعلة في هذه الإستحقاقات الهامة، خاصة شريحة الشباب الذين يعول عليهم في بناء الوطن وتقدمهم وازدهاره. (وال – القبة) ع ع / هــ ع

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