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«أبو توتة»: خلاص ليبيا في الرجوع إلى العلماء وأهل الحكمة الذين أُبعدوا عن المشهد

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، أن ليبيا تحتاج إلى الرجوع إلى العلماء وأهل الحكمة، عن طريق إنشاء مجلس على غرار مجالس الحل والعقد أو الشورى أو دور الحكمة يتم فيه إشراك المشهود لهم بالعلم والحكمة وحسن الرأي والتدبير.

وقال أبو توتة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ليبيا بعد مضي عشر سنين من الحروب والدمار والفساد، دخلت بعد الاتفاق الهش علي وقف إطلاق النار فيما يسمي بمرحلة التيه أي الضياع، فلا رؤية مستقبلية يطرحها من (نصّبوا) حكاما لها، سوي القول «نعالج كبار الأزمات المعاشة من كهرباء وسيولة نقدية.. إلخ”.

وأضاف “حال الحكومة يشبه حال المواطن الذي يعيش كما يقول المثل (يوم بيوم) لضعف الإمكانيات المادية. الشعب الليبي لا يطالب اليوم بخطط تنموية خمسية أو عشرية لاستحالة ذلك. ولكن من حقه أن يعرف ملامح مستقبل بناء الدولة وعلى أي قواعد سترتكز”.

وتابع “ذلك في تقديري المتواضع لا يتحقق علي أيدي من قفزوا أو جيء بهم إلى مسرح السلطة ولم يتمكنوا من حلحلة مشكلة واحدة من المشاكل المزمنة التي يعاني من الشعب، بل كما أرى يتطلب الرجوع إلى العلماء وأهل الحكمة الذين نئوا بأنفسهم عن المستنقع الآسن أو أبعدوا عن المشهد ليستمر الوضع على ما هو عليه”.

واستطرد “يكون ذلك بإنشاء مجلس على غرار مجالس الحل والعقد أو الشورى أو دور الحكمة يتم فيه إشراك المشهود لهم بالعلم والحكمة وحسن الرأي والتدبير”.

واستكمل “ليبيا تزخر بالكفاءات في كل المجالات ولا مفر من الاستعانة بهم في إخراجها من النفق الذي تردت فيه رحمة بالأجيال القادمة من الأطفال الأبرياء”.

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صحيفة الساعة 24

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  • سبب كل مشاكل ليبيا اخوان الشياطين فهم سرطان ينخر فى الجسد ولابد من استئصاله فهم من يفسدون اى محاولات لجمع شمل الشعب الليبى ويسعون فى الارض فساد وراس الحربة فى تخريب ليبيا مجلس ضرار الاعلى من الدولة لصاحبه خالد المشرى من تركيا فهو من يدعم بقاء الاحتلال التركى والمرتزقة واستمرار كبار الفاسدين الثديق الكبير وشكشك وكما فعل صحابة رسول الله بامر من رسول الله مع مسجد ضرار الذى استخدمه اخوان الشياطين فى التفريق يين المسلمين بالتجارة بالدين وتم احراق مسجدهم وجعله مكان للقمامة والمطلوب حاليا معاملة مجلس ضرار الاخوانى بالمثل فكل من تخلصوا من الاخوان فى امن وامان الان مثل مصر والسودان ومن احتكموا للخوان فى ليبيا وتونس فى حالة توهان قال تعالى :-
    وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107)

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  • للاسف يحدث خلط بين التجارة مع الله والتجارة بالدين .
    فالتجارة مع الله للانسان المتدين حقا عمله خالص لوجه الله واتباع سنة رسول الله من صدق وامانة وحب الخير للجميع ويعفوا ويتسامح مع الاخرين ولا ينتظر اى مكاسب دنيوية فاجره على الله وهذا الصنف نحمله فوق رؤوسنا اما التجارة بالدين فهى لشر خلق الله من اخوان الشياطين تعرفهم من صفاتهم الشيطانية من غل وحقد وكراهية للاخر وحب السلطة والمال باى ثمن حتى لو باع شرفه وكرامته ومثال لهذه النوعية خالد المشرى لعنة الله عليه ومثل هذا الصنف لا يستحق الا ان نسحقه تحت اقدامنا فهم سبب نشر العداوة والبغضاء بين الليبين بنشر اكاذيب وقول الزور .

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