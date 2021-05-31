أحوال الطقس اليوم: درجات حرارة معتدلة شمالا ومرتفعة في الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقي درجات الحرارة معتدلة على غالبية مناطق الشمال خاصة الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق غدا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 32 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال بسيط لظهور ضباب آخر هذه الليلة وفى الصباح الباكر على سهل بنغازي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية على غالبية مناطق الساحل، وبين 33 و38 درجة مئوية على مناطق أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

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