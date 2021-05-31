«الأرصاد الليبية»: اعتدال متوقع في الحرارة على المناطق الساحلية.. مرتفعة في الوسط والجنوب

تبقي درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية ، بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، الذي توقع لمناطق رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق من يوم الغد مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على مصراتة.

أضاف “المركز” في بيان: “درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (32- 36) مْ على الدواخل ، وتسجل ارتفاعاً يوم الأربعاء، أما في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، فإن الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 29) مْ على اغلب مناطق الساحل وما بين (33- 38) مْ على مناطق إجدابيا – جالو والجغبوب .

في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، يتوقع “المركز” أن تكون درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 43) مْ وتسجل ارتفاعاً يوم الأربعاء على أغلب المناطق.