البريقة: تسيير الشحنة الثانية من قافلة الوقود لمستودع سبها النفطي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، فجر اليوم الإثنين تسيير الشحنة الثانية من قافلة الوقود إلى مستودع سبها النفطي والمحملة بمليون ومائتان وواحد وعشرون ألف لتر من وقود البنزين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف لتر من وقود الديزل ومائة وعشرة طن من الغاز المسال.

وأوضحت شركة البريقة، أن عملية تسيير شحنات الوقود من مستودع مصراتة النفطي حسب التوزيع الجغرافي إلى مستودع سبها النفطي الذي يختص بعمليات التوزيع والتزويد للمناطق المجاورة له سوف يستمر طالما توفرت الظروف المساعدة لذلك، والعمل جاري بالتنسيق والمتابعة المستمرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية لتغطية احتياجات كامل الجنوب.