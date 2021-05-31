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مخاطبا الحكومة.. نصية: توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات لا يتطلب هذا العدد من الزيارات الخارجية

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

طالب عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، حكومة الوحدة الوطنية بالالتفات إلى الأزمات الداخلية التي تعصف بالليبيين، منتقدا الزيارات الخارجية للحكومة.

وتساءل نصية في تغريدة له أرفقها بقراري إيفاد رئيس الحكومة على رأس وفد وزاري إلى فرنسا والجزائر، “هل هي حكومة وحدة وطنية ام حكومة وحدة دولية!؟”.

وقال نصية، “لا أعتقد أن توحيد المؤسسات و التهيئة للانتخابات يتطلب زيارات خارجية بهذا العدد و العدة، هل هي حكومة وحدة وطنية ام حكومة وحدة دولية!؟”.

وأضاف “بالتأكيد الإجابة لا يعرفها إلا من يدير الأزمة في البلاد ! نذكر الحكومة الموقرة أن الأزمات الداخلية ما زلت تعصف بالليبيين”.

الوسوم

حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب الليبي

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