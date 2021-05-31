الدبيبة يصدر قرارًا بإيفاد سبعة وزراء ومسؤولين لمرافقته إلى إيطاليا

ليبيا – أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة القرار رقم 102 لعام 2021 بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية إلى إيطاليا لمدة يومين.

القرار الذي تداولته وسائل إعلام وصحافة تابعتها صحيفة المرصد، أشار إلى أن الوقد يضم كلا من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الداخلية خالد التيجاني، ووزير النفط والغاز محمد عون، ووزير الصحة علي الزناتي.

هذا وضم الوفد أيضًا وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة وعدد من المسؤولين ممن سيرافقون الدبيبة في زيارته إلى روما التي يشرع بها الإثنين، لحضور الحدث الاقتصادي “ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية” في مقر خارجية إيطاليا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية