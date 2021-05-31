دي مايو: استقبلت «الدبيبة» خلال زيارته الرسمية الأولى إلى إيطاليا

احتفى لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالية، بعبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، خلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الدبيبة إلى إيطاليا.

وقال دي مايو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “استقبلت الليلة الماضية في مدينة تشامبينو، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى إيطاليا”.

وأضاف “هذا الصباح سنكون معا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال افتتاح منتدى أعمال مهم مع الشركات الكبرى التي ترغب في تعزيز وجودها في ليبيا. إلى الأمام مع الالتزام”.