ضبط ليبي بحوزته 3.5 كيلو سبائك ذهب قبل تهريبها في مطار مصراتة

أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن ضبط ليبي الجنسية بحوزته 3.520 كيلو جرام سبائك ذهب قبل تهريبها في مطار مصراتة.

ووفق بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا اليوم، فإن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي تمكنوا من ضبط المدعو (ف.ن.و.ع) ليبي الجنسية مواليد 1991 عند مروره بجهاز التفتيش الأمني وبحوزته سبائك من الذهب تزن 3.520 كيلو جرام، يخبئها داخل جهاز حاسب آلي محمول (لاب توب).

فيما اتخدت الإجراءات القانونية بشأن المتهم وأحيل إلى جهات الاختصاص.

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