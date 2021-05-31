مصر ترسل وفدًا إلى مطار معيتيقة لبحث إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

ليبيا – زار وفد حكومي مصري مطار معيتيقة الدولي للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار تمهيدًا لاستئناف الرحلات لمطار القاهرة الدولي.

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وأوضح بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد أن فريق عمل مؤلف من مصلحة الطيران المدني، ومصلحة المطارات، وشركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية، رافق الوفد المصري بتكليف من وزير المواصلات بالحكومة.

وأضاف البيان: إن اجتماعًا عقد في في مقر إدارة المطار بين الوفد والفريق والإدارة، وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض المرافق لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة. مبينًا أن الوفد يعتزم زيارة مطاري مصراتة وبنينا للوقوف على الاجراءات المتبعة بهما وإمكانية عودة تسيير الرحلات منهما إلى مطار القاهرة الدولي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية