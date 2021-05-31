ليبيا والجزائر تتفقان على فتح الخطوط الجوية والمعابر وتدشين خط بحري بينهما

ليبيا – التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي بوزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري كمال ناصري.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، فقد جرى خلال اللقاء الذي أتى على هامش زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووفد وزاري إلى الجزائر بحث تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا والجزائر في قطاع النقل.

وأشار البيان إلى التأكيد على ضرورة فتح المجال الجوي بين البلدين، وعودة الرحلات عبر الخطوط الجوية الليبية والجزائرية، لتعزيز التعاون في كافة المجالات والاتفاق على فتح المنافذ البرية، لتسهيل حركة التنقل بين البلدين، وتدشين خط بحري بين الموانئ المختلفة لنقل البضائع والركاب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية