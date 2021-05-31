صندوق الإنماء يبحث مستجدّات صيانة طائرات “المتحدة للطيران”

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران، مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مستجدّات صيانة طائرات الشركة المتحدة للطيران.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بالصندوق؛ مناقشة آخر مستجدّات صيانة الطائرات المتواجدة بدولتيْ مالطا وسويسرا، إذ اتفق الطرفان على ضرورة بذل المزيد من الجهد لاستكمال صيانة هذه الطائرات، والعودة بها في أقرب وقتٍ ممكنٍ، والتنسيق مع مختلف الجهات لإرجاعها.

وبحسب بيان الصندوق؛ فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الصندوق والشركة الأفريقية القابضة لعملية صيانة وإرجاع ثلاث طائرات تابعة للشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية