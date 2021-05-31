أبو جناح وصنع الله يبحثان سبل استمرار وصول الوقود للمدن الجنوبية وعودة الشركات النفطية

ليبيا- بحث رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله إمكانية عودة الشركات النفطية إلى الجنوب.

وأوضح بيان صحفي صادر عن أبو جناح طالعته صحيفة المرصد أن هذا جاء خلال اجتماع عقده الجانبان مع مجلس أعيان وحكماء بلديات منطقة الشاطئ؛ بهدف توفير الوقود لبلديات المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع الشركات النفطية، فضلًا عن الاستماع لشرح مفصل لخطط حكومة الوحدة الوطنية لإمدادات الوقود للمنطقة.

ووفقًا للبيان تم استعراض سبل تأمين استمرار وصول الوقود والغاز للمدن الجنوبية وعودة الشركات النفطية التي كانت مقراتها بالجنوب، بالإضافة لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة بالمؤسسات والمواقع النفطية، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات الشباب.

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