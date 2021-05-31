منظمة الهجرة الدولية: ليبيا أصبحت مقصد العمال الموسميين بعد 2011

قالت منظمة الهجرة الدولية، إن الهجرة الدائرية تتسم بالحركة المؤقتة والمتكررة للعامل المهاجر بين بلدين أو أكثر، عادة لغرض العمالة، وأنه في حين أن هناك دليل على أن ليبيا ما بعد 2011 لا تزال بلد مقصد للعمال المهاجرين، إلا أن هناك القليل جدا من التحليل للهجرة الدائرية إلى ليبيا.

أضافت “المنظمة”: “لسد هذه الفجوة المعرفة، نشرت منظمة الهجرة الدولية حول الهجرة الى ليبيا والتي تكشف أن ما يصل الى 13 % من المهاجرين في ليبيا يمكن التعرف عليهم كعمال مهاجرين يعملون على أساس موسمي ويعودون الى بلدانهم الاصلية في نهاية الموسم”.