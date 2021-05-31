نورلاند: الولايات المتحدة عازمة على مساعدة ليبيا في بناء دولة ديمقراطية وقوية

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عزم بلاده على مساعدة ليبيا في مساعيها من أجل بناء دولة قوية ومجتمع ديمقراطي.

وقال نورلاند في كلمة ألقاها خلال زيارته المقبرة الأميركية في تونس، لإحياء “يوم الذكرى” الذي تذكر فيه الولايات المتحدة جنودها الذين قتلوا في ساحات المعارك، “بينما نقف هنا في “يوم الذكرى”، ونتأمل التضحيات التي قدمت للدفاع عن الديمقراطية وتوحيد الولايات المتحدة، نريدكم أن تعرفوا أننا نقف مع ليبيا في نضالها وسنواصل العمل معا”.

وأكد نورلاند أن الولايات المتحدة تشارك ليبيا في صراعها وعازمة في مساعدتها للخروج من حالة الحرب لبناء مجتمع ديمقراطي.