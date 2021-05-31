نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاثنين (31/05/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

•الريح براني إلى شرقي ســرعته مــا بين (05– 15) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر(18- 20) مْ.

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لظهور شبورة مائية هذه الليلة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الريح بحري على الساحل الممتد من رأس الأنوف إلى بنغازي ويكون شرش على باقي الساحل ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.25–1.25) متر.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر(18-21) مْ.

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لظهور ضباب خفيف هذه الليلة على ساحل بنغازي وشحات.

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