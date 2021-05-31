ليبيا الان

عقيل: الإخوان يخشون سيناريو انتخاب الرئيس مباشرة ويدفعون لإنتخابه من البرلمان

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري المحلل السياسي عز الدين عقيل خشية “الإخوان” من سيناريو انتخاب الرئيس مباشرة، ولذا فهم يدفعون من أجل إقرار مادة اختيار الرئيس عبر البرلمان، إذ يمكنهم في هذه الحالة ممارسة ضغوط متعددة على النواب، وبالتالي تحديد هوية الرئيس القادم.

عقيل أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن بعض العواصم المتدخلة في الشأن الليبي تدعم هذا التوجه.

وتابع قائلًا: إن النفوذ القوي الذي يتمتع به الإخوان لدى الغرب، يمكنهم من تمرير مخطاطاتهم. محذرًا من أن سير الانتخابات وفق هذا التصور لن يحقق أي استقرار، بل العكس هو ما سيقع، أي دفع البلاد من جديد وبقوة نحو مربع العنف والفوضى.

كما أردف: “ولعل هذا ما تفضله بعض العواصم التي تريد أن ترى حلقة جديدة بمسلسل تهيئة مصالحهم الاستراتيجيه في ليبيا، عبر نهج إغراق البلاد بالعنف والفوضى والفساد”.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الاخوان الان فى حالة من الاوهان وكثرة الهزيان لان الامور تسير ضدهم فى كل مكان فنرى تقارب قطرى وتركى مع مصر على حساب الاخوان ولم يعد احد يطالب بالافراج عن المساجين منهم بل على العكس يطلب السيسى قاهر الاخوان تسليم المطلوبين منهم كشرط لتطبيع العلاقات وفك عزلة اردوغان ونرى وزير خارجية قطر يقول السيسى رئيس شرعى منتخب عكس اكذوبة الاخوان بانه قائد انقلاب ومايردده هؤلاء الكلاب واخوان ليبيا وتونس الان يغرقان بعد ان انكشف عنهم ورقة التوت وتاكد الجميع انهم شر خلق الله كذابين وخونة وفاسدين ولا ينشطوا الا فى الظلام ليفرقوا بين المء وزوجه لعنة الله عليهم ولقد راينا نتيجة استطلاع راى فى اونس لاكثر شخصية كريهة فى تونس طلع الغنوشى بنسبة 77% !!! ولو عملوا نفس الاستطلاع فى ليبيا سيكون المشرى بنسبة 99%

    رد