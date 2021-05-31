صنع الله يوجه بدراسة إنشاء معهد نفطي في سبها

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله تعليماته إلى الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية للبدء في دراسة إنشاء معهد للصناعات النفطية بمدينة سبها، ما سيشكل خطوة مهمة لإحداث التنمية المكانية وبناء القدرات والكفاءات للشباب بمناطق الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب الدكتور علي الذيب، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بمؤسسة النفط محمد أبو لعج، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار صنع الله إلى زيارته سبها، السبت الماضي، حيث استمع إلى مطالبة أهالي الجنوب بإنشاء المعهد، لتدريب وتأهيل أبناء المنطقة الجنوبية، ويسهم في سد احتياجات شركات القطاع العاملة في المكان من العمالة الفنية المتخصصة، وتوطين واستقرار العمالة.

من جهته، أكد أبو لعج أهمية المشروع، مشيراً إلى أن إدارة تنمية الموارد البشرية، وبالتنسيق مع معهد النفط للتأهيل والتدريب، ستعد دراسة شاملة وخطة واضحة لتأسيس المعهد النفطي في سبها، وسيتم اختيار التخصصات الفنية المناسبة للدراسة بهذا المعهد، وتوفير كل مستلزمات التدريب مع مراعاة كافة المعايير والجودة المتعارف عليها بقطاع النفط في مؤسساته التعليمية الرائدة.

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