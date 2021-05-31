الصور يبحث مع التومي آفاق التعاون لضمان سير عمل المرافق العامة وفق صحيح القانون

ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي أمس الأحد بالنائب العام المستشار الصديق الصور، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة من أجل ضمان سير عمل المرافق العامة المعنية بالشؤون المحلية وممارستها لمهامها، وفق صحيح القانون ودون حدوث تجاوزات أو مخالفات قانونية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي جملة من الموضوعات ذات العلاقة بعمل البلديات والشركات العامة لخدمات النظافة، وذلك من أجل الوصول لآليات عمل تضمن منع حدوث تجاوزات إدارية ومالية قد ترقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية