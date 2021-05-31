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«بن صالح»: «العباني» يتعمد إهانة «مشائخ مصراتة» ويمارس «لعبة ماكرة»

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم سليمان بن صالح، الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية، وقال إن: “وضع كل مشائخ الوعاظ في قائمة واحدة دون مراعاة لدرجاتهم العلمية المختلفة وباعهم الطويل في الوعظ والارشاد يدل دلالة قاطعة أن هذه الهيئة ممثلة في رئيسها ومدراء إداراتها يجهلون تماما أو يتجاهلون عن قصد الدرجة العلمية العالية لكثير من الوعاظ الذين وردت أسماءهم في قائمة العباني وهذه إهانة مقصودة لهؤلاء المشائخ لا يقوم بها إلا موظفا غرا لا يحمل من أبجديات احترام العلماء شيئا”.

أضاف “بن صالح” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “إن كانت النوايا سليمة وصادقة فلماذا تقوم الهيئة باستدعاء هذا العدد الكبير من المشائخ الفضلاء إلى مكاتبها في طرابلس وهي تعلم (الهيئة) أن العدد كبير وبينهم رجال تقدم بهم العمر ووجودهم في وقت واحد أمام مكتب الهيئة يستحيل معه إجراء التقييم في وقت قصير مما يجعلهم ينتظرون وقتا طويلا في انتظار الجلوس أمام من سيقوم بتقييمهم وقد يكون هذا المقيم لا يصلح لأن يكون طالبا لكثير منهم، تصوروا معي أن هذا العدد من مشائخنا الفضلاء يقفون أمام حجرة المسؤول في انتظار الدخول عليه كما ينتظر المرضى الدخول على الطبيب” على حد قوله.

وواصل “بن صالح”: “لا بأس بإعادة التقييم لبعض الوعاظ، هذا عندما تكون النوايا سليمة، لكن فيما صدر عن الهيئة العامة للأوقاف ليس فيه إلا سوء النية وما ورد في الكتاب يوضح ذلك ..لو كانت النوايا سليمة لكانت الاجراءات مختلفة ولكانت الهيئة قد خاطبت مكتب الاوقاف بمصراتة بأنها بصدد إعادة تقييم الخطباء والوعاظ في كامل ليبيا وأنها سترسل لجنة مختصة بذلك إلى مدينة مصراتة لتقوم بهذا العمل وأنها وضعت شروطا للمستهدفين بهذا التقييم، وليس فيما اقدمت عليه هيئة الاوقاف باتجاه وعاظ وخطباء مصراتة إلا تقديم إهانة مغلفة مقصودة لهم وقد ساعدها في ذلك مدير مكتب أوقاف مصراتة بعدم اعتراضه على هذه الاجراءات المهينة وكأنه يوافق على على هذه الاهانة ويوافق على قصد استبعاد عدد من الوعاظ ليحل محلهم من ترضى عنه الهيئة وترى فيه النموذج لواعظ المستقبل الذي تتبناه”.

وواصل “بن صالح”: “أتمنى أن يتفطن الوعاظ والخطباء لهذه اللعبة الماكرة ويرفضون الذهاب لطرابلس على الأقل مع مطالبتهم بأن تأتي لجنة التقييم إلى مصراتة لتكون هناك ترتيبات إدارية تنظيمية سليمة تسبق عملية التقييم، فالخطباء والوعاظ ليسوا عسكريين يتم استدعائهم بأمر من رئيسهم فيهرعون إلى تلبية الأمر .. هؤلاء علماء أفاضل من الواجب تقديرهم واحترامهم في كل إجراء يصدر بشأنهم” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا سيلى مان مشاخخ مصراته من شر ماخلق فهم على مذهب الاخوان الضال يجمعون بين عبادات اسلامية ومعاملات يهودية ولهذا نجد مصراته تحولت الى مدينة مكروهة من باقى الشعي الليبى نتيجة خطاب الكراهية لمشايخكم الجهلاء لو كان فيهم رجل رشيد ماكانت مصراته يهودية واول من يسعر بهم النار مشايخ مصراته ومن تدعوا انهم شهداء ومن ينفق على ضلالكم من قطرائيل
    هل تعلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» [رواه مسلم ] .

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  • يا ءهل مصراتة انتم من تركتم امثال العباني وغيره من يترئس على ادارة الاوقاف وياءتي بفاتواي بعض المشائخ من بلاد الحرامين وينفدها على من اوصله لهدا المكان بعد حرب ضروس اكلت الاخضر واليابس

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  • هل ينطبق مواصفات المسلم على اى شيخ من مشايخ مصرلته الذى حدده رسول الله المسلم من سلم الناس من لسانه ويده .وهل ينطبق صفات المؤمن على احد من مشايخكم الضالين المؤمن من امنه الناس فهل امن الناس جرائم مصراته بتحريض منكم .ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه .فهل انتم تحبون الخير لاحد ام انكم تضللون الناس وانا متأكد ان اى شيخ منكم لا يعرف تصلا تفسير سورة الفاتحة بل ينطبق عليكم صفات المنافقين فى سورة الفاضحة سورة التوبة التى قال العلماء انها تفضح المنافقين .

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  • انت عينة من الضالين من مشايخ الفتنة الجهلاء وانت تتبع مذهب الفريانى الذى يتباهى بانه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى والنتيجة ان مشايخ مصراته اصبحوا حاخامات يهود والدليل على جهل الجهلول البهلول ان يرفض فتاوى ارض الحرمين التى اشرق منها نور الاسلام ويدعوا الى الاخذ بمذهب اليهودى الهولندى عن الاسلام

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  • اين قبلتكم ياجهلول بهلول المهبول اذا كنت تسخر من الحرميت هل قبلتكم لندن عاصمة الارهاب ياكلاب

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  • مساجد مصراته تحولت على يد هؤلاء المشايخ المنافقين الى مساجد ضرار ومسجد ضرار امر رسول الله بهدمه واحراقه واتخذه الصحابة مكانا لالقاء القمامة والقازورات .
    ومساجد مصراتة التى تدعوا الى الفتنة وتفريق المسلمين تستحق نفس المصير لانعا انحرفت عن رسالة المسجد فى توحيد صفوف المسلمين ومنع تفرقهم والتسامح والعفو وحب الخير للجميع اما انتم فتجار دين اتخذتم من المسجد وسيلة للضرار بالمسلمين
    (مسجد ضرار).. تعود قصة بناء هذا المسجد إلى رجل يدعى (أبو عامر الراهب)، كان قد تنصر في الجاهلية، وكان المشركون يعظمونه، وعندما جاء الإسلام، أخذت طائفة من المنافقين يبنون له مسجدا سمي وقتها بمسجد (ضرار) حيث شارك في بنائه حوالي 12 رجلا.وروي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء وكان يأتيهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويصلي فيه، حسدتهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلي فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم، حسبما ذكر في موقع الإسلام سؤال وجواب. يشار إلى أن أبي عامر هو الذي سماه النبي محمد بـ(الفاسق)، وقال الرسول: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين، فلما انهزمت هوازن خرج هاربا إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قـوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود ومخرج محمدا وأصحابه من المدينة، فبنوا مسجد الضرار إلى جانب مسجد قباء.وقالوا للنبي: بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة، فقال الرسول: إني على جناح سفر وحال شغل، وإذا قـدمنا إن شاء الله صلينا فيه، فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد، فنزل قوله تعالي: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا} إلى قوله: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}.لقد حاول المنافقون أن يضفوا الشرعية والبركة إلى هذا المسجد بصلاة النبي – صلى الله عليه وسلم -، ولكن الله – عز وجل – أطلع النبي على نوايا هؤلاء المنافقين الحقيقية من بناء هذا المسجد، لذلك أمر النبي – صلوات الله عليه – بهدم المسجد حتى لايكون سببا في الاضرار بالمسلمين والتأثير عليهم بالشائعات وتفريق كلماتهم.وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: مسجد ضرار بني على نية فاسدة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك:1- مضارة مسجد قباء: ولهذا يسمى مسجد الضرار.2- الكفر بالله: لأنه يقرر فيه الكفر – والعياذ بالله -؛ لأن الذين اتخذوه هم المنافقون.3- التفريق بين المؤمنين: فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي فيه نصف صف، والباقون في المسجد الآخر، والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين.4- الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال: إن رجلا ذهب إلى الشام، وهو أبو عامر الفاسق، وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه، فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، قال الله تعالى: {وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى}، فهذه سنة المنافقين: الأيمان الكاذبة.

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